07.02.2017 15:33:51

Edirne Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı

Edirne Belediye Meclisinin Şubat Ayı Olağan Toplantısında ikisi gündem dışı olmak üzere toplamda 10 madde karara bağlandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, toplantı sonunda meclis üyelerine gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

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Edirne Belediye Meclisinin Şubat Ayı Olağan Toplantısında ikisi gündem dışı olmak üzere toplamda 10 madde karara bağlandı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, toplantı sonunda meclis üyelerine gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.Edirne Belediye Meclisinin Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Bir önceki toplantıya ait tutanağın okunmasıyla başlayan toplantıda ikisi gündem dışı olmak üzere toplamda 10 madde meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, toplantının ardından Edirne Belediyesinin hizmete kazandıracağı projelerin son durumu hakkında belediye meclisi üyelerini bilgilendirdi.Gürkan, Tarihi Elektrik Fabrikasının restorasyonunun tamamlandığını belirterek, binanın Nikah Salonu ve Kültür Merkezi olarak en yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi. Gürkan ayrıca yine restorasyonu tamamlanan Hafızağa Konağı'nın, Kent Belleği Müzesi olarak hizmet vermesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.