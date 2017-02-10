10.02.2017 16:09:36

Edirne Belediye Başkanı Gürkan: 'Baro Başkanı Av. Özgür Yıldırım'a suç duyurusunda bulunacağım'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Barosu Başkanı Av. Özgür Yıldırım'ın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlardan dolayı suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Barosu Başkanı Av. Özgür Yıldırım'ın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlardan dolayı suç duyurusunda bulunacağını söyledi.Başkan Gürkan, Baro Başkanı Av. Özgür Yıldırım'a daha önceden yine sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım için bir suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, yapılan paylaşımın asılsız olduğunu ifade etti.Baro Başkanı Av. Özgür Yıldırım sosyal medya hesabından, baro yönetim kurulu üyesi bir avukata saldırıdan dolayı tutuklu bulunan bir kişinin cezaevinde olmasına rağmen Edirne Belediyesince kendisine maaş ödendiğini ve sigorta primlerinin yatırıldığını iddia etmişti.