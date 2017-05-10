SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Edirne, Arap turistlerin yeni cazibe merkezi olacak
10.05.2017 23:19:12

Edirne, Arap turistlerin yeni cazibe merkezi olacak

EDİRNE (İHA) â€' Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'ye yapılacak olan yatırımlarla ilgili hem Arap sermayesinin hem de İslam Kalkınma Bankası'nın kaynak ve sigorta faaliyetlerinden faydalanacaklarını belirterek 'Özellikle belediyemizin yapmış olduğu projelerin desteklenmesiyle ilgili ciddi yatırım ve yatırımcıların bulunmasında gerçek katkı sağlanacak' dedi.

EDİRNE (İHA) â€" Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne'ye yapılacak olan yatırımlarla ilgili hem Arap sermayesinin hem de İslam Kalkınma Bankası'nın kaynak ve sigorta faaliyetlerinden faydalanacaklarını belirterek "Özellikle belediyemizin yapmış olduğu projelerin desteklenmesiyle ilgili ciddi yatırım ve yatırımcıların bulunmasında gerçek katkı sağlanacak" dedi.

Arap turizmcilerden oluşan heyet, Edirne Valisi Günay Özdemir'i ziyaret etti. Edirne Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya Edirne Valisi Günay Özdemir, Arap Turizm Örgütü (ATÖ) Başkanı Dr. Banadar Fahad Al Fuhaid, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Murat Ahmet Yörük, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluş yetkilisi katıldı.

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Edirne Valisi Özdemir, ciddi adımlar attıklarını kaydederek, yarından itibaren ortak fonksiyonların çalışmaya başlayacağını söyledi. Vali Özdemir, Edirne'de Arap turist sayısında gelecek haftalarda ciddi bir artışın olacağını vurgulayarak, "Bu da şunu gösteriyor, eğer bu şekilde bir çaba sonucunda, şuanda yarın başladığımız komisyon önemli bir gelişme kaydedecek ve birkaç ay içerisinde ciddi bir Arap turistinin ülkemize gelmesini bekliyoruz. Çünkü Dr. Banadar kendisi bir Türk dostu, kendisi İstanbul, Bursa ve Edirne'yi çok seven birisi. Özellikle kadim kentlerimizin aşığı diyebiliriz. Edirne'yi de çok seviyorlar ve Edirne'ye de çok büyük katkılar sağlayacaklarını toplantı boyunca gördük. Bundan dolayı özellikle kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Yatırım yapmanın zamanı geldi"

Arap ve Türk yatırımcıları arasındaki iş birliğinin çoğaldığına belirten Dr. Banadar, "Bilinen bir gerçek vardır ki, Türk ve Arap dünyasının turisti en çok para harcayan turist olarak görülür. Tabi bu arada şuna da dikkat çekmek gerekiyor ki, son zamanlarda Arap ve Türk yatırımcıları arasında karşılıklı olarak yatırımların çoğaldığını görüyoruz. Arap aleminin Türkiye'deki yatırımlarının hacim aldığını görüyoruz. Aynı şekilde Arap dünyasında da Türk yatırımcıların yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bana göre çok güçlü ve sağlam yatırımlar yapmanın zamanı gelmiştir" diye konuştu.
    YORUM YAZ
Türkiye ilk kanser ilacına kavuşuyor
Türkiye ilk kanser ilacına kavuşuyor
Uluduağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü doktorları, kolon kanserinin tedavisinde yeni bir bileşik bulundu.
10.05.2017 23:09:13
Adalet Bakanlığı heyetinden ABD'de sürpriz görüşme
Adalet Bakanlığı heyetinden ABD'de sürpriz görüşme
Bozdağ ile birlikte ABD'ye gelen Adalet Bakanlığı heyeti, Amerikalı muhataplarıyla Gülen'in iadesine ilişkin 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
10.05.2017 22:57:48
Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu, ITF tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada Hırvat rakibi Vrljic'i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
10.05.2017 22:25:58
Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü
Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan minibüs, 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu.
10.05.2017 22:03:46
Gaziantepspor pes etmiyor
Gaziantepspor pes etmiyor
Akhisar Belediyespor'a 6-0 yenilince düşme hattının üzerinde Kayserispor ile puan farkı 7'ye çıkan Gaziantepspor, ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edecek.
10.05.2017 21:54:26
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da bir iş yerinde yapılan aramada 342 kilogram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
10.05.2017 21:34:05
Başsavcının makam aracına kamyon çarptı
Başsavcının makam aracına kamyon çarptı
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde olduğu makam aracına kamyon çarptı.
10.05.2017 20:56:28
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
Hollande'dan giderayak 'PYD' hamlesi
Hollande'dan giderayak 'PYD' hamlesi
PYD'den silah yardımına ilişkin açıklama
PYD'den silah yardımına ilişkin açıklama
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Le Pen cephesinde çatlak!
Le Pen cephesinde çatlak!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları