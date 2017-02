17.02.2017 11:52:04

Edebiyatçı-Yazar Ufuk Tufan imza günü düzenliyor

Edebiyatçı-yazar Ufuk Tufan, pazar günü Özdilek AVM'de okurları için kitaplarını imzalayacak.Eti Sosyal Bilimler Lisesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ufuk Tufan birbiri ardınca çıkardığı kitapları ile romancılık dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Eskişehir'in 'tek roman yazarı öğretmeni' olan Tufan'ın kitapları yediden yetmişe toplumun her kesimi tarafından teveccühle karşılanıyor. Her çıkan kitabı kısa sürede yeni baskılar yapan yazar, geride kalan bir yıllık süre içinde kentte ve Türkiye'nin birçok ilinde on binlerce öğrenci ile buluşarak, gençleri kitap okumaya teşvik amaçlı otuza yakın konferans verip imza günü düzenledi.Hemen her hafta, farklı bir ildeki kitap fuarında okurları ile buluşan yazar, bu pazar günü Eskişehir Özdilek AVM'de saat 14.00'da sevenleri ile buluşacak ve kitaplarını imzalayacak.