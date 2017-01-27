27.01.2017 10:24:19

Economist: Erdoğan müsaade ederse Kıbrıs birleşir

Economist dergisi, Kıbrıs'ta çözüm için güvenlik garantilerinin kritik rol oynadığını ve bu nedenle de birleşmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takınacağı tutuma bağlı olduğunu yazdı.

TİMETURK | HABE RMERKEZİ



BBC Türkçe'nin aktardığına göre, derginin 'Türkiye'nin cumhurbaşkanı müsaade ederse, Kıbrıs birleşebilir' başlıklı yazısında, Kıbrıs'ta bugüne kadar yapılan birçok girişimin başarısız olduğunu ancak aralarında 'güçlü kişisel bir samimiyetin' olduğu Rum lider Nicos Anastasiadis ile Türk lider Mustafa Akıncı'nın bu kez çözümü ufukta görünür hale getirdiği ifade edildi.

1960 tarihli anlaşmalar uyarınca Türkiye'nin İngiltere ve Yunanistan ile birlikte garantör devlet olduğu anımsatılan yazıda şu yorumlara yer verildi:



"ADANIN KADERİ TÜRKİYE'NiN OTORiTER CUMHURBAŞKANI'NIN ELİNDE"

"Bugün ne yazık ki, adanın kaderi büyük oranda Türkiye'nin otoriter cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde bulunuyor. Kıbrıslı Rumlar (ve Yunanistan'ın kendisi de) bu garantilerin kaldırılması ve adanın kuzeyinde bulunan, sayıları birkaç bin olan Türk askerinin de çekilmesinde ısrar ediyor."



"ERDOĞAN TUTUMUNU DEĞİŞTİRMİYOR"

"Ancak, Kıbrıslı Türklerin kaygılarını gidermek için BM adaya çok uluslu bir polis gücünün konuşlandırılması gibi bazı yeni öneriler gündeme getirmiş olsa da, Erdoğan şu ana kadar tutumu değiştirmeyi reddetti."



GÜVENLİK GARANTİLERİ

Kıbrıs sorununun merkezinde güvenlik garantilerinin yattığının vurgulandığı yazıda, bu konunun çözülmesi halinde toprak ve güç paylaşımı gibi diğer kritik meselelerde de çözümün önünün açılmasının muhtemel olduğu ifade edildi.



BİLİNMEZLİK ve REFERANDUM

Erdoğan'ın garantörlük konusunda nasıl bir adım atılacağının bilinmediği ve şu andaki önceliğinin de Nisan ayında yapılması beklenen anayasa referandumu olduğu belirtildi.

Economist ayrıca, İngiltere Başbakanı Theresa May'in cumartesi günkü Türkiye ziyaretinde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in önümüzdeki hafta Ankara'da yapacağı temaslar sırasında Erdoğan'ın nabzını yoklayacağını da öne sürdü ve şu yorumu yaptı:

"Bu rahatsız edici sorunun çözüleceğini umut etmek makul olur ve Anastasiadİs ile Akıncı'nın cesareti de bir anlaşmayı kışkırtıcı derecede erişilebilir hale getirdi. Ancak, Kıbrıs'ın birleşmesini beklemek, beraberinde Erdoğan'ın bugüne kadar ortaya koymak için çok az şey yaptığı devlet adamlığına da güvenmeyi beraberinde getiriyor."



TÜRK TARAFININ ŞARTLARI



Türk tarafının şartları şu şekilde:



- Garantörlük kalacak: Bölgemizin içinde bulunduğu ortam da dikkate alındığında, 43 yıldır adadaki güvenlik ve istikrarın temel dayanağı olan ‘Güvenlik ve Garanti' düzenlemesinin devam etmesi bir gerekliliktir.

- Anlaşma AB hukuku olacak: Varılacak kapsamlı çözümün temel unsurlarının AB birincil hukuku haline getirilmesi, çözüm anlaşmasının hukuki güvenilirliği ve kesinliği açısından vazgeçilmezdir. (AB ülkeleri parlamentolarında onaylanıp değişmez AB hukuku olarak kabul edilmesi.)

- Türklere AB vatandaşı hakkı: Çözümün AB boyutuna ilişkin bir diğer önceliğimiz, ülkemizin AB üyeliğine kadar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, adada dört özgürlükten AB vatandaşlarıyla eşit şekilde faydalanmasıdır. (AB vatandaşlarının 4 özgürlüğü: Serbest dolaşım, yerleşim, işyeri kurma ve mülk edinme.)

ASKER MESELESİ



Rum tarafı ve Yunanistan Türkiye'nin adadaki askerlerini çekmesini istiyor. Fakat Türkiye bunu kabul etmiyor.



13 Ocak gnü cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asker kalacak" dedi.



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