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Ebu Azrail'den Türkiye'ye tehdit
26.12.2016 06:37:49

Ebu Azrail'den Türkiye'ye tehdit

Irak'taki Şii milis grubu Heşdi Şabi komutanlarından Eyyüb Falih Hasan, Türkiye'ye yönelik tehditlerde bulundu...

Irak'taki Şii milis grubu Heşdi Şabi komutanlarından Eyyüb Falih Hasan (Ebu Azrail), Türkiye'yi tehdit etti. Hasan, "Türkiye IŞİD'in en büyük destekleyicisi" açıklamasını yaptı.

ODATV.com'un aktardığı bilgide; Sosyal medyada paylaştığı parçalanmış IŞİD'li fotoğrafları paylaşan "Ebu Azrail" lakablı Hasan, "birçok kişi neden bu lakabı kullandığımı soruyor. IŞİD insanlarımızı gözlerimizin önünde parçalara ayrıdı. Savaşmaya başladıktan sonra bir IŞİD'liyi canlı ele geçirdim ve ben de onu parçalara ayırdım. O günden sonra bana 'Ebu Azrail' demeye başladılar" dedi.

Kuzey Irak'ta bulunan Barzani yönetiminin yarı resmi yayın organı Rudaw'a konuşan Hasan, "sosyal medyada sözlü saldırılarınızla bu aralar gündemdesiniz.  Bu saldırılar Irak, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'ye kadar uzanıyor.  Neden bunu yapıyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: Az bile yapıyorum. Onların hepsi IŞİD'i destekliyor. Türkiye IŞİD'in en büyük destekleyicisi. Şimdi askeri güçlerini Başika bölgesine getirmiş, güya IŞİD'le savaşacak. Ve bu durumda benim susmamı bekliyorlar. Eğer Başika'dan çekilmez ve Telafer'de bir fişek dahi patlatırlarsa onları un gibi değirmenden geçiririm.Katar ve Suudi Arabistan'dan gelen kadın sayısının ise haddi hesabı yok. Güya cihat nikahı için geliyorlar. Bunlar Araplar'ın da namusunu lekelediler. Haklarında gece gündüz konuşmayı hak ediyorlar."

Erbil ve Duhok'ta hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan, Saddam Hüseyin için ise şunları söyledi: "Küçükken 'Saddam ölse de kurtulsak' derdi. Ama şimdi keşke Saddam kalsaydı da ben hiç büyümeseydim diyorum.İşte tam da korkum bu. IŞİD'den sonra bu günlerimizi arar duruma gelmeyiz umarım."


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