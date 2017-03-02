02.03.2017 16:30:21

Ebeveyn Köşesi Projesi basına tanıtıldı

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Ebeveyn Köşesi Projesi Erasmus+Programı kapsamında yürütülen 'Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi', ortak ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla basına tanıtıldı.

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Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Ebeveyn Köşesi Projesi Erasmus+Programı kapsamında yürütülen "Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesi", ortak ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla basına tanıtıldı.Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Öğretmenler Evi'nde düzenlenen basın toplantısında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, ebeveynler ve okulların iş birliği ile faydalı bir proje olacağını söyleyerek, "Bu proje öncelikle okul-ebeveyn işbirliği ile ilgili faydalı ve iyi uygulama örneklerinin Avrupa çapında analizini yapmayı, daha sonrasında çocukların aileleri ile eğitim ve işbirliği için stratejileri birleştirerek 'Ebeveyn Köşesi' isimli yeni bir çalışma oluşturmayı hedeflemektedir. Proje ile aynı zamanda öğretmenlere 'Ebeveyn Köşesi' için eğitim verilmesi hedeflenmektedir" dedi."Proje sayesinde öğretmenler ebeveynlerle daha faklı paylaşımlarda bulunacaklar, ebeveynler evde çocukları ile birlikte yapacakları aktiviteler konusunda daha bilinçli olacaklardır" diyen Gürbüz, şöyle devam etti:"Öğrenme güçlüğüne sahip olan ebeveynlere yardım ve destek sağlanacak, ebeveynler aynı zamanda ihtiyaç duyulan ve kendilerinin gelişimine destek olacak konularda eğitim alabileceklerdir. Bu proje ile öğretmenlerin eğitilmeleri ve Ebeveyn Köşesi ile sağlanan yüksek kalitedeki organizasyon ve uygulamalı aktivitelerde yer almaları öğretmenlere geniş kapsamlı olarak okulların temel yaklaşımlarını ve görevlerini benimsemelerinde yardımcı olacaktır."Gürbüz, proje süresinin 36 ay olup, 2015 yılında başladığını belirtti. Projenin ortakları arasında (Polonya, Bulgaristan, Slovenya, Türkiye, Bosna Hersek, İngiltere ve Portekiz'in olduğunu söyleyen Gürbüz, "Öğretmenlere yönelik eğitim programı hazırlanacak ve seçilen 5 pilot okulun her biri için en az 25 öğretmene eğitim verilecektir.Projenin ve hazırlanan rehberin tanıtılması amacıyla yaygınlaştırma faaliyeti olarak en az 50 kişinin katılacağı yerel konferans düzenlenecek ve sonuçları ilgili çevrelerle paylaşılacaktır. Ebeveyn Köşesi ile ilgili hazırlanan rehberde belirtilen iyi uygulama örnekleri seçilen okullarda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanacaktır. Eğitim-öğretim yılı boyunca bir okulun gözlemlenmesi ve uygulama analizlerinin yapılması gerçekleşecektir" dedi.