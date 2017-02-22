22.02.2017 14:44:56

Eber Gölü'nde yaşanan toplu balık ölümleri

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin ilk belirlemeleri göre endüstriyel bir zehirlenmeden değil, oksijen yetersizliğinde kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin ilk belirlemeleri göre endüstriyel bir zehirlenmeden değil, oksijen yetersizliğinde kaynaklanmış olabileceği belirtildi.Eber Gölü'nün Bolvadin ilçesindeki kısmında geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda binlerce balık ölmüş bir şekilde kıyıya vurmuştu. Olayın duyulmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü V. Bölge Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı kaydedildi. Yapılan incelemelerde göl suyu ve ölen balıklardan numuneler alınarak gerekli inceleme için laboratuarlara gönderildiği öğrenildi.Yapılan ilk incelemelerde ölen balıklarda herhangi bir endüstriyel zehirlenme gibi bir bulguya rastlanmadığı, ölümlerde oksijen yetersizliğine bağlı bulguların yüksek olduğunu ifade edildi.Sudaki oksijen seviyesi 1,16 mg/L olarak ölçüldüDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü V. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde, balıkların öldüğü bölümden alınan su numunelerinde balıkların yaşaması için sudaki çözülmüş oksijen miktarı 5 mg/L olması gereken oksijen seviyesinin 1,16 mg/L seviyelerinde olduğu kaydedildi. Alkolid fabrikası başta olmak üzere bölgede bulunan çeşitli fabrikaların alanlarında endüstriyel bulguların gözükmediği yani ölü balıklarda endüstriyel atık maddelerin görülmediği öğrenildi."Göl yüzeyi yaklaşık 2 aydır tamamen buzla kaplı"Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden 'kamuoyuna duyuru' başlığı ile yayınlanan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:"Söz konusu mahalde çok sayıda ölü küçük balık olduğu, balıkların ölüm olayının yaşanması üzerinden uzun zaman geçtiği, ölü balıkların bulunduğu mahalde su derinliğinin çok az olduğu ve suyun yer yer buz halinde bulunduğu tespit edilmiştir. Olay mahallinin yakın çevresinde balık ölümlerine yol açabilecek ve suyun mevcut durumunu bozabilecek çevresel etkenlerin mevcut olmadığı gözlemlenmiştir. Söz konusu balık ölümlerinin sebebinin balıkların bulunduğu mahaldeki suyun tamamen donmasından kaynaklanabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca yapılan incelemede, göl yüzeyinin yaklaşık 1,5-2 aydır tamamen buzla kaplı olması ve yüzey su sirkülasyonunun olmaması, ayrıca yapılan ölçümlerde oksijen miktarının kritik seviyenin çok altında bir değerde olması sebebiyle balıkların oksijensizlik nedeniyle boğularak öldüğü kanaatine varılmıştır."Olayla ilgili başlatılan incelemeler devam ediyor.Öte yandan, gölde ölen balık türlerinin ise sazan ve Çin sazanı gibi balık türleri olduğu öğrenildi.