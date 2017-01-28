28.01.2017 17:07:12

Eaton, enerji depolamayı ürün portföyünün merkezine yerleştirdi

Güç yönetimi şirketi, konut ve ticari pazarlardan, büyük endüstriyel ve şebeke uygulamalarına kadar tüm sektörler için enerji depolama çözümleri portföyünü geliştirdi.

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Güç yönetimi şirketi, konut ve ticari pazarlardan, büyük endüstriyel ve şebeke uygulamalarına kadar tüm sektörler için enerji depolama çözümleri portföyünü geliştirdi.Güç yönetimi şirketi kendini, merkezi olmayan elektrik üretiminde beklenen büyük artışa hazırlıyor. Temiz teknoloji danışmanı Navigant Research'e göre, bu tip bir teknoloji ünitesinin konumlandırılması, enerji depolamaya olan güçlü talep doğrultusunda geldi. Dağıtılmış enerji depolama sistemi gelirinin 2014'deki 452 milyon dolarlık seviyeden 2024'de 16 milyar dolara hızla yükselmesi bekleniyor.Eaton, EMEA, Kurumsal ve Elektrik Sektörü Başkanı Frank Campbell, 'Dağıtılmış üretim, depolama ve kontrol büyük bir potansiyel taşıyor ve şirket bu alanda bir yenilikçidir. Güneş gibi sürekli olmayan bir yenilenebilir enerjinin sürekli hale gelmesiyle ve elektrik şebekesinin daha fazla kapasite ve istikrar sorunları ile karşı karşıya kalınmasıyla birlikte, esnek, güvenilir ve uygun maliyetli enerji depolama sistemleri kritik hale gelmiştir. Şirkette bu durumu ve bu sistemlerin şu anda dağıtımını garantilemek için iş ortakları ile birlikte çalışıyor' dedi.Şirket, güç spektrumu boyunca bir teknoloji çözümüne sahip ve enerji depolamanın çeşitli yönlerini ve bir sistemdeki ihtiyaçları birleştiren tek bir birim geliştirmek için otomobil üreticisi Nissan ile güçlerini birleştirdi. Bu entegre sistem, talep edildiğinde temiz ve dengeli bir güç sağlamak için, 'ikinci yaşam' Nissan Leaf lityum-iyon bataryalarını ve bir kesintisiz güç kaynağını (UPS) kullanan depolama ünitesi kombinasyonundan oluşuyor. Güneş gibi yenilenebilir güç kaynakları ile şebeke gibi birden fazla güç girişi mevcut. Entegre sistem, şebeke limitlerine ve yenilenebilir enerjinin mevcudiyet durumuna göre yüke uygun güç kaynağını seçer. Bu, son kullanıcının, gücü optimize kullanmasını ve ihtiyacı karşılama ile enerjiyi şebekeye geri satma gibi programlara dahil olmasını sağlar. Kalite ve performans açısından en iyi şekilde entegre edilecek sistem, Avrupa çapında her iki şirketin uzun süredir kurulu olan geniş kapsamlı servis ve destek ağından yararlanıyor.Büyük endüstriyel ve şebeke gereksinimleri için Eaton, enerji dağıtım şirketleri, endüstriyel ve büyük ticari müşteriler, bağımsız güç üreticileri ve güç sistemi operatörleri için destek sağlayan ve uzun vadeli çalışmayı garantileyen AES' Advancion Energy Storage Platformunu sunacak. Advancion şu anda kullanılabilir ve kanıtlanmış enerji depolama çözümü. Son tasarım Advancion 4, müşterilerin gelirlerini maksimuma çıkarmalarına, operasyon maliyetlerini azaltmalarına ve sistem güvenirliğini en üst seviyede karşılamalarına izin veren patentli bir dağıtım kontrol sistemine sahip.Frank Campbell sözlerine şunları ekledi: 'Enerji depolama gereksinimi ne olursa olsun, şirketin buna bir yanıtı vardır. Yenilenebilir enerji, güç elektroniği ve sabit depolamanın kombinasyonu ile enerji karbonunu gidermeye, herkese temiz, satın alınabilir ve erişilebilir enerji sağlamaya doğru yöneldik.'