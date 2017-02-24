25.02.2017 09:37:07

E-5'te trafik magandası terörü

İstanbul E-5 Otoyolunda bir trafik magandasının tehlikeli hareketleri görüntülere yansıdı

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İstanbul E-5 Otoyolunda bir trafik magandasının tehlikeli hareketleri görüntülere yansıdı.E-5 Otoyolunda seyreden bir trafik magandası kazaya davetiye çıkardı. Trafikte yaptığı tehlikeli şovlarla ortalığı birbirine katan maganda, araçların hızla ilerlediği otoyolda makas atarak ilerlemeye başladı. Trafikte yaptığı tehlikeli hareketlerle ortalığı birbirine katan şahıs araçta bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Cep telefonu kameraların yansıyan görüntülerde bir trafikte araçlar hızla ilerliyor. Bu sırada trafik magandası araçların arasından makas atarak geçiyor.