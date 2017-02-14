14.02.2017 13:59:29

Düzgün Marketler Grubu, 2017 EYOF'un sponsoru oldu

Düzgün Marketler Grubu, 2017 EYOF'un sponsoru oldu.

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Düzgün Marketler Grubu, 2017 EYOF'un sponsoru oldu.Organizasyonun açılış ve kapanış programı aynı zamanda yarışmalar süresi boyunca devam edecek olan sportif yarışmaların Türkiye ve Avrupa'ya yayınlamasında büyük katkılara sağlayan Erzurum'un öz sermayesi olan Düzgün Marketler, 2011 Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunlarından sonra 2017 EYOF'un sponsoru oldu.Düzgün Marketler Grubu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:"Erzurum'un değerlerine değer katıyoruz sloganını benimseyen Düzgün Marketler bugüne kadar birçok sosyal ve kültürel faaliyete destek olduğu gibi EYOF 2017 için de elini taşın altına koyarak, bu organizasyonun daha iyi tanıtılması ve Erzurum'a ilginin artması için sponsorluk görevini üstlendi. Kış sporlarında bir dünya markası olma hedefinde ki Erzurum, bugüne kadar birçok uluslararası kış sporu faaliyetine ev sahipliği yaptı. Bu tür organizasyonlarda şehrimizin tanıtımı için 2011 Dünya Üniversiteler arası Kış Oyunları'nın da sponsoru olan düzgün marketler grubu 11 şubatta şehrimizde düzenlenen Avrupa Gençler Olimpik Kış Oyunları'nın ( EYOF 2017 ) TRT canlı yayın sponsoru olarak Türkiye ve Avrupa'nın yarışmaları izlemesi ve şehrimizin tanıtımı amacıyla büyük katkılar sunan Düzgün Marketlerin şehrimizde yapılacak olan tüm kış oyunlarına sponsor olarak damga vuracak gibi. Şehrimize hiçbir katma değeri olmayan ama bu mecrada para kazanan ulusal şirketleri şehrimizde yapılan Avrupa düzeyindeki kış oyunlarına duyarsız kalarak umursamazlığı kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Yine bu şehrin öz sermayesi ve bu şehrin kendi kazanımı olan Düzgün marketler Avrupa çapındaki Kış Olimpik Oyunları'na Erzurum adına sahip çıkarak, EYOF 2017 tanıtımına katkı sağlayıp damga vurdu. Düzgün marketler grubunun bu duyarlı yaklaşımı Erzurum halkı tarafından da takdirle karşılandı."