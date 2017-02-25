25.02.2017 12:30:47

(Düzeltme) Gaziantep'te HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te yapılan terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gaziantep'te yapılan terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gaziantep'te İl Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütü adına milislik, işbirlikçilik yapan, örgütsel toplantı organize ederek, katılımcıları kitleyi kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirmeye çalışan, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine, kurumlara ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamalarda bulunanlara yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda, aralarında HDP ile DBP'nin Gaziantep il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 26 kişi, ifadelerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Zanlılardan 4 kişi de serbest bırakıldı.Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 7 adet pompalı ve otomatik av tüfeği ile dijital veri depolayıcı materyaller, PKK/KCK terör örgütü içerikli dokümanlar, örgütü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.