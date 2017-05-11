11.05.2017 14:57:01

(Düzeltme) Atık maddeleri dönüştürüp yeni ürünler tasarladılar

Minik öğrenciler arasında geri dönüşüm bilincini artırmak için atık ürünlerden tasarlanan buluşlar görücüye çıktı. Yarışmada Hayrunnisa Yamak'ın 'Atıklardan Şahesere' adlı çalışması birinci oldu.

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Minik öğrenciler arasında geri dönüşüm bilincini artırmak için atık ürünlerden tasarlanan buluşlar görücüye çıktı. Yarışmada Hayrunnisa Yamak'ın 'Atıklardan Şahesere' adlı çalışması birinci oldu.Güngören Belediyesi, ilçede bulunan okullarda geri dönüşüm bilincini artırmak için atık ürünlerden oluşturulan tasarım ürünler yarışması düzenledi. Yarışmaya birçok okuldan çok sayıda öğrenci katıldı. Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman programa katılarak çocukların tasarladığı ürünlerin sergisini gezdi. Geri dönüşüm maddelerinden ürünlerin yapıldığı yarışmada birinciliği Güngören Şehitler İlkokulu'ndan 4/F sınıfından Hayrunnisa Yamak 'Atıklardan Şahesere' adlı buluşu ile göğüsledi."Yarışmanın değil yapılanların önemi var"Çocukların tasarladıkları ürünlerin sergisini ziyaret eden Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, "Bizim buradaki asıl amacımız eserlerin ortaya çıkmasından çok geri dönüşüm bilincinin oluşturulması. Dünyada doğanın oluşturduğu hiçbir şeyin atık olmadığını, bizim onları atık hale getirdiğimizi dolayısıyla bizlerin bunları kullanarak atık olmaktan çıkarabileceğimiz bilincini oluşturmak. Çünkü kaynaklar sınırlı ama ihtiyaçlarımız sınırsız. Bu bilinci oluşturup hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de çocukların ufkunu geliştirecek imkanlar tanımak adına düzenliyoruz. Yarışmanın değil yapılanların önemi var. Hiçbir şey atık olarak kenara atılamaz" ifadelerini kullandı.Ela'nın oyuncak sepetiyle çocuk odaları artık daha düzenli olacakAnnesi odasının dağınıklığına kızmasın diye damacana şişesinden oyuncak sepeti tasarlayan Ela Küçük, "Oyuncaklarım dağılmasın ve annem kızmasın diye oyuncak sepeti yaptım. Bu sepeti evdeki su damacanalarından birisini kullanarak yaptım. Damacananın görünmemesi ve oyuncak sepeti görünümü vermesi için üzerini renkli iplerle kapladım, süs olarak kullanılsın diye. Bunu kullanan çocukların odası dağınık olmayacak ve anneleri de kızmayacak" diye konuştu.