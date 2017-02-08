08.02.2017 12:30:44

Düzce zirveye demir attı

Düzce Belediyespor Voleybol takımı Tofaşspor galibiyeti ile zirvedeki yerini korudu. Türkiye Voleybol ligi A grubunda mücadele eden Düzce Belediyespor Voleybol takımı Tofaşspor galibiyeti ile puanını 43'e yükseltti.

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Düzce Belediyespor Voleybol takımı Tofaşspor galibiyeti ile zirvedeki yerini korudu. Türkiye Voleybol ligi A grubunda mücadele eden Düzce Belediyespor Voleybol takımı Tofaşspor galibiyeti ile puanını 43'e yükseltti.Düzce Belediyespor Voleybol takımı antrenörü Mustafa Umut Uysal, ligde iyi bir performans gösterdiklerini belirterek "Ligde zirveye demir attık. Sezon başından beri iyi bir ekiple mücadele ediyoruz. Daha üçüncü hafta ligde üçüncü duruma geldik ve bugün ligdeki yerimizi muhafaza ediyoruz" dedi.Başarılarının tesadüf olmadığını vurgulayan Uysal bir üst lige çıkmanın hesaplarını yaptıklarını işaret etti ve "Disiplinli ve inançlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takım olarak bir üst lige çıkmak için çalışıyoruz. Taraftarlarımızın da desteği ile bu hedefe ulaşacağız" diye konuştu.