04.02.2017 11:11:43

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 3D printer makinesi prototipi üretti

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız ve lisans öğrencileri, Tersine Mühendislik dersi kapsamında 3D printer makinesi prototipi üretti.

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Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız ve lisans öğrencileri, Tersine Mühendislik dersi kapsamında 3D printer makinesi prototipi üretti.Geliştirdikleri çalışma ile ilgili bilgiler veren Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız, "Ürettiğimiz prototip; sigma profil şase üzerine inşa edilmiş, tek işleme başlığına sahip olup, katman yığma teknolojisini kullanmaktadır. Küp bir çalışma alanı ile 200 mm3 hacminde ürün basılabilen prototipimiz, 100-400 mikron katman kalınlığı ile ürün basma hassasiyetine sahip, açık kaynak kodlu yazılımlar ile kontrol edilebilmektedir" şeklinde konuştu.Yaptıkları 3D yazıcının, 3 boyutlu tasarım verilerini soyut anlamdan somuta çevirebilen bir prototip makinesi olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Ayyıldız, "Bu teknoloji, geleneksel imalat yöntemleri ile gerçekleştirilmesi mümkün olmayan geometrilerin üretilebilmesine imkan sağlamakta ve öğrencilerin geliştirdiği tasarımların hızlı ve ekonomik bir şekilde ürüne dönüştürebilmesine fırsat vermektedir. Öğrencilerimiz, bu projeyi grup çalışması ile gerçekleştirmiştir. Mezun olduklarında reel sektörde özgüvenli ve motivasyonu yüksek bireyler olarak yerlerini alacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.3D yazıcıların sektörde; endüstriyel ve mimari tasarım, otomotiv, tıp, eğitim, aksesuar, ayakkabı tasarımı gibi alanlarda ve bilimsel çalışmalarda sıklıkla kullanıldığını dile getiren Ayyıldız, bu yazıcıların hızlı prototipleme, karmaşık parçaların üretilmesi, ürün optimizasyonunu hızlandırması, üretim proseslerinin azaltılması, fire, gider ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi gibi imkânlar sağlayacağını sözlerine ekledi.Öğrencilerin yenilikçi düşünmeleri için İmalat Mühendisliği Bölümü'de teorik derslerin yanında uygulamalı derslerin de ağırlıklı olarak işlendiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız, araştırma yapabilen ve doğru bilgiye ulaşabilme yöntemlerini kullanabilen mühendisler yetiştirdiklerini ifade etti.Mevcut lisans derslerinin yanı sıra, grup çalışmaları ve proje araştırma ödevleri ile öğrencilerin derslere pozitif katılımının sağlandığını belirten Ayyıldız, ilgi odaklarını yakalayarak öğrencilerin özgüven kazanmalarına yardımcı olduklarının da altını çizdi.Şu an tasarım aşamasındaki proje çalışmalarını hayata geçirmek istediklerini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız, 3D printer prototipi projesinin gerçekleşmesinde emeği geçen Tersine Mühendislik dersi lisans öğrencileri ile yüksek lisans öğrencisi Serhat Topaloğlu'na teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.