28.02.2017 09:59:14

Düzce sis etkili oluyor

Düzce'de sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

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Düzce'de sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.Düzce kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sabah erken saatlerde okula giden öğrenciler ve işine gidenler sis nedeniyle zorlandı. Kent merkezinde Türk bayraklarının bulunduğu anıtparkta sis ilginç görüntüler oluştur.D-100 Karayolunda da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sis nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi.