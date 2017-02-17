17.02.2017 11:42:19

Düzce Polisinden uyuşturucu tacirlerine ağır darbe: 10 kişi tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte farklı zamanlarda yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alınırken, 10'u tutuklandı. Şahıslarla birlikte esrar, bonzai, extacy hap ele geçirildi.

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte farklı zamanlarda yapılan uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alınırken, 10'u tutuklandı. Şahıslarla birlikte esrar, bonzai, extacy hap ele geçirildi.Düzce Polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Norkatik köpeği Shadow ile yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen planlı çalışmalarda neticesinde Düzce Merkez Çiftepınarlar ve Orhangazi Mahallesi'nde organize olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yapılan uzun süreli takipler neticesi şüpheli 8 şahıs eş zamanlı operasyon sonucu uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 95 gram Sentetik Kannobinoid maddesi, 32,2 gram Esrar maddesi, 1 Adet Ruhsatsız Av Tüfeği, Uyuşturucu satışından elde edilen bin 705 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 20 şahıs 90,7 gram Eroin, 51,9 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai), 1 adet Ecstasy Hap ve 1 gram uyuşturucu Meteamfetamin maddeleri ile yakalanarak haklarından uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçlarından adli işlemler yapılmıştır. Örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 1 şahıs Cumhuriyet Savcısı kararı ile 1 şahıs adli kontrol ile serbest kalmış, diğer şüpheli E.Ö., R. S., M. Z., F. Ç., M. U. ve M. Z. ise uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Şahıslardan uyuşturucu madde temin ederek irtibatlı olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs farklı tarihlerde tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdi. Soruşturma kapsamında toplamda 10 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.