03.03.2017 12:12:24

Düzce polisinden 3 ilde uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tim Polisleri tarafından Düzce merkezli, Sakarya'nın Hendek ilçesinde ve İstanbul ilinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tim Polisleri tarafından Düzce merkezli, Sakarya'nın Hendek ilçesinde ve İstanbul ilinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tim Polisleri ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde Düzce'de uyuşturucu satıcılarına ve bu kişilere uyuşturucu temin ettiği tespit edilen kişilere yönelik Düzce Merkez, Sakarya'nin Hendek ilçesinde ve İstanbul'da 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5'i bayan toplam 15 kişi göz altına alırken bir miktarda uyuşturucu maddeye ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildiler.Düzce Narkotik Tim Polisleri geçtiğimiz haftalarda yaptıkları uyuşturucu operasyonda da 10 kişi tutuklanmıştı.