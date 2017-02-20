20.02.2017 17:29:08

Düzce Polisinde kaçak telefon operasyonu

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 313 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan operasyonda 313 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.Düzce Polisi Kaçakçılara göz açtırmıyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araçta kaçak cep telefonu olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen KOM ekipleri arıcı durdurarak içerisinde arama yaptılar. Yapılan aramada 313 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken sürücü hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.