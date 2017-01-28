28.01.2017 21:59:46

Düzce Polisi didik didik arıyor

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri şehir merkezine giriş ve çıkışlarda eş zamanlı geniş çaplı uygulama yaptı.

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri şehir merkezine giriş ve çıkışlarda eş zamanlı geniş çaplı uygulama yaptı.Emniyet ekipleri giriş çıkışlarda şüpheli gördükleri araçları durdurarak araçlarda ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Uygulamada Norkotim polislerine yardımcı olarak narkotim köpekleri de katıldı. Uygulamaların gözbebeği kokuya duyarlı narkotim köpeği şüpheli araçların içinde ve bagaj kısımlarında aramalarda bulundu. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamalar esnasında uzun namlulu silahlı polisler geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan uygulamalarda suç ve suç unsuruna rastlanmazken uygulamaların önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.