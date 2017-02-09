09.02.2017 12:42:35

Düzce Oryantiring Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Düzce 19-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Oryantiring Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Şampiyona için Düzce Belediyesi ile Oryantiring Federasyonu arasında protokol imzalandı.

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Düzce 19-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Oryantiring Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Şampiyona için Düzce Belediyesi ile Oryantiring Federasyonu arasında protokol imzalandı.Oryantiring Federasyonu tarafından Düzce Belediyesi sponsorluğunda 19-21 Mayıs tarihleri arasında Düzce'de Türkiye Şampiyonası gerçekleştirilecek.Gerçekleştirilecek olan şampiyona için Düzce Belediyesinde Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz ve Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz tarafından protokol imzalandı. Protokol törenine Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Düzce Belediyespor Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ve ilgililer katıldı.Törende konuşan Başkan Yardımcısı Murat Caymaz, Oryantiring sporuna Düzce'nin doğasının çok uygun olduğunu belirterek "19-21 Mayıs tarihleri arasında Düzce'de yapılacak olan Türkiye şampiyonası için bir araya geldik. Düzenlenecek olan şampiyonaya 2 bin'e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Zamana karşı gerçekleştirilen yarışma hem zeka, hem de bedinin aynı anda kullanılması gerekiyor. Şampiyonayı Düzce'de gerçekleştiren federasyonun yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu şampiyona ilimizin tanıtımı içinde önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.Federasyon Başkanı Hacer Akyüz, şampiyonaya Türkiye dışından da katılım beklediklerini belirterek Düzce'de 2 bin sporcuyu ağırlayacaklarını söyledi. Akyüz gerçekleştirilen şampiyonada yerel desteğin olmasının çok önemli olduğunu belirterek "Bu yarışmayı Düzce'de yapmamızda büyük katkı sağlayan düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'de şampiyonada Düzce'den bir takımın yarışacağını söyleyerek "Federasyonun en büyük yarışını Düzce'de yapıyor olması bizim için çok önemli. Düzce Belediye başkanı Mehmet Keleş'in bu şampiyona için önemli katkısı var. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü olarak oryantiring sporunun Düzce'de gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından ise protokol imzalandı.Oryantiring, harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor. Farklı arazi koşullarında yapılabilse de, genellikle ormanlık arazide yapılması tercih edilmekte. Düzce'de doğası gereği bu sporun yapılabilmesi için uygun arazi koşullarını içerisinde barındırıyor.