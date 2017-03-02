02.03.2017 12:12:04

Düzce'nin havası üç koldan takip edilecek

Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi yetkilileri Vali Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti. Vali Dağlı kentin havasının 3 noktadan kontrol edileceğini söyledi.

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Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi yetkilileri Vali Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti. Vali Dağlı kentin havasının 3 noktadan kontrol edileceğini söyledi.Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürü Zeliha Gemici, Müdür Yardımcısı Hale Ertorun ve Kimyager Duygu Hoşafçıoğlu, Vali Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ederek Düzce ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldular.Ziyaretle ilgili bilgi veren Vali Dağlı, "Düzce kamuoyunun hava kirliliği konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Çevre bakanlığımız hava kirliği konusunda duyarlılığı arttırmak ve bu konuda mücadele etmek için biraz daha bölgesel bir yapılanmaya gitti. 13 ilden oluşan bir temiz hava ile ilgili bölge müdürlüğü kuruldu. Düzce 13 il arasında pilot il diyebileceğimiz daha ağırlıklı projeler, faaliyetler yapmayı planlıyoruz. Bilgilendirme faaliyetleri biraz daha önde olacak. Ayrıca tespitte yapılacak. Bir tane Kalıcı Konutlar Bölgesinde diğeri Merkez'de olmak üzere iki tane yeni hava ölçüm istasyonu kuracağız. Bununla ilgili yer tespitleri yapıldı. Alternatifleri de belli. Bunların yerini seçecekler. Önümüzdeki süreçte hem köylerimize, hem sanayilerimize hem de meskun mahallelerde yaşayanlarımıza hava kirliliği ile nasıl mücadele edecekleri konusunda geniş katılımlı toplantılar yapacağız" dedi.