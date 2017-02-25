25.02.2017 10:46:39

Düzce'den 1 milyon 680 bin liralık gelir

Düzce'den 1 milyon 680 bin liralık orman emvali satışı yapıldı.

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Düzce'den 1 milyon 680 bin liralık orman emvali satışı yapıldı.Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2017 yılındaki ikinci Açık Artırmalı Orman Emvali ihalesini Orman İşletme Müdürlüğü satış salonunda yaptı.Orman emvali piyasasının hareketli ve talebin yoğun olduğu bu dönemde, Büyükaçma ve Beyköy depolarında bulunan, Kayın ve Göknar ağaç türlerinden oluşan, 5 bin 987 metreküp emval, 187 adet parti halinde satışa sunuldu. Satışa sunulan emvallerin tamamının satıldığı ihaleden, 1 milyon 680 bin Türk Lirası satış geliri elde edildi.Bu ihale ile birlikte Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, 2017 yılı Şubat ayı ortası itibariyle 14 bin 420 metreküp orman emvalini piyasa arz ederek 3 milyon 833 bin 605 Türk Lirası satış geliri rakamına ulaştı.Yetkililerden alınan bilgilere göre, bundan sonraki dönemde de açık arttırmalı ve tahsisli satışlarla piyasaya orman emvali arzının aynı şekilde devam edeceği bildirildi.