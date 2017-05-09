09.05.2017 19:05:26

Düzce'deki FETÖ/PDY soruşturması

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zabıt katibi ve infaz koruma memuru 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zabıt katipleri M.Ç, S.D, O.T.A. ve H.P. ile infaz koruma memurları S.A, T.K, İ.B.S. ile S.S.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, infaz koruma memurları S.A, T.K. ve İ.B.S. tutuklandı, diğer şüpheliler ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Düzce'de, 5 Mayıs'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütle iltisakı olduğu öne sürülen 4 zabıt katibi ile 4 infaz koruma memuru gözaltına alınmıştı.

