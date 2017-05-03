SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Düzce'deki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
03.05.2017 20:59:31

Düzce'deki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 'darbe girişimini övücü ifadeler kullandığı' gerekçesiyle tutuklanan ve mesleklerinden ihraç edilen eski Çilimli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kocagöz ile nöbet tutan memurların silahlarını toplatan eski İlçe Emniyet Amiri Acaboğa ve komiser yardımcısı Şen'in, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında "darbe girişimini övücü ifadeler kullandığı" gerekçesiyle tutuklanan ve mesleklerinden ihraç edilen eski Çilimli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özkan Kocagöz ile nöbet tutan memurların silahlarını toplatan eski İlçe Emniyet Amiri Efrahim Acaboğa ve komiser yardımcısı Bayram Gökhan Şen'in, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar ile yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından, duruşmada hazır bulunanlara bilgilendirme yapan Mahkeme Heyeti Başkanı Fercan Acar, sanıkların savunmalarını aldı.

Görevinden ihraç edilen eski Çilimli İlçe Emniyet Amiri Efrahim Acaboğa, 15 Temmuz akşamı karakolda görevli polislerin silahlarını toplattığı iddiasının sorulması üzerine, "Bize gelen talimat ilçe kaymakamı, ilçe jandarma komutanı ve ilçe emniyet amiri olarak benim aynı yerde durmamız ve görev yapmamızdı. Biz tutuklu iken bizimle aynı görevi yapan mülki amir neden dışarıda? Ayrıca 2 adet MP5 tabanca ile personelin belinde olan 20 silah aynı çaptalar. Yani personelin belinde durması ile dolapta durması aynı. Tahliyemi talep ediyorum." cevabını verdi.

Komiser yardımcısı Şen ise örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı iddialarına karşılık olarak, "Örgütle ilgim yok. Kimseyi toplantılara çağırmadım veya himmet toplamadım. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eski Çilimli İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kocagöz de hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben 14 yaşından bu yana askeri elbise giyiyorum. Benim hakkımda birçok istihbarat çalışması yapıldı. Benim bir örgüt üyesi olduğum tespit edilse üsteğmen olamazdım. Bunların dışında henüz kendimi savunamadan mesleğimden ihraç edildim. Henüz hiç kullanmadığım halde ByLock denilen sistemde ne yazdığımı bile bilmiyorum. Bunları ben de merak ediyorum. Hakkımda belli suçlamalar var. Ancak ben ne suç işledim bunu bile bilmiyorum. Bana da açıklama yapın. Ailemin ve benim itibarım sarsıldı. Tabi ki rütbemi geri istiyorum, itibarımı geri istiyorum. Ancak en önemlisi özgürlüğümü geri istiyorum." şeklinde konuştu.

Sanık avukatlarının talebi üzerine 15 Temmuz'da Çilimli İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan tanıklar da dinlendi.

Avukatlar ayrıca, 15 Temmuz'da ilçede görev yapan Çilimli Kaymakamı Mahmut Şener ve Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldız'ın da tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Savunmaların ardından ara verilen duruşma sonunda mahkeme heyeti, 15 Temmuz'da ilçede görev yapan Çilimli Kaymakamı Mahmut Şener ve Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldız'ın da tanık olarak dinlenmesini kabul etti.

Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 18 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 55 sayfalık iddianamede, mesleklerinden ihraç edilen dönemin Çilimli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özkan Kocagöz'ün 15 Temmuz gecesi Çilimli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki girişime ilişkin konuşmaları, İlçe Emniyet Amiri Efrahim Acaboğa ve komiser yardımcısı Bayram Gökhan Şen'in de nöbet tutmakla görevli polis memurlarından silahları toplatması gibi detaylar yer alıyor.

İddianamede, Fetullah Gülen'in 1970'li yıllara kadar Yeni Asya grubu içerisinde yer aldığı ve daha sonra İzmir Kestanepazarı Kur'an Kursunda görev yaptığı dönemde çevresinde bulunan arkadaşlarıyla, "dini motifleri de kullanmak (istismar etmek) suretiyle örgütünün çekirdek kadrosunu oluşturup müstakil hareket etmeye başladığı" bilgisine yer verilerek, örgütün temel amacının, "Türkiye'de devletin bütün anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülki ve adli yapısını ele geçirmek ve aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili bir siyasi ve ekonomik güç haline gelmek amacıyla örgütsel bir yapılanma" olduğu belirtildi.

İddianamede şüpheliler hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaları isteniyor.


    YORUM YAZ
2 bin 500 polis adayı alınacak
HDP 20 Mayıs'ta kongreye gidiyor
'Mustafa Günay Ekonomi Bakanlığına getirilecekti'
Erdoğan: İdlib çatışmazlık bölgesi olacak
Van'da gösteri ve yürüyüşler 30 gün boyunca yasak
Yunanistan'a kaçan darbecilerin Türkiye'ye iade talebine ret!
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül yorumu
Hediye - 'Oradaydım...”
Türkiye'nin karşısında 900'e yakın 'yabancı savaşçı' var
Irak'ta görevlendirilen ABD şirketiyle ilgili skandal iddialar!
Karlov suikastinde yollar FBI ile kesişti!
YSK'dan 'referandum eleştirilerine' suç duyurusu!
İHH - Yetim Dayanışma Günleri
CHP'den kongre kararı!
CHP'den Fikri Sağlar disipline sevk edildi!
TUSKON iddianamesi tamam!
TSK'dan 'Akar'ı uyardık' diyen ABD'li komutana yanıt
Hizbullah'tan Hamas'a: Şehitlerin kanını toprak karşılığında sattınız
Hamas'ın 'hamlesi'
Afganistan'da NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: ABD'yi vurabiliriz
Erdoğan'dan Baykal'ın 'Gül' önerisine yanıt: Bu bir fitne hareketidir
Baykal'ın kafasındaki 'Meral Akşener ve Ahmet Türk' modeli
CHP’de kongre rüzgarı sert esiyor
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e 24 saat süre
Van'da gösteri ve yürüyüşlere yasak
Van'da gösteri ve yürüyüşlere yasak
Van Valiliği, kentte yapılacak gösteri ve yürüyüşlerin bir ay boyunca yasaklandığını bildirdi.
03.05.2017 21:13:30
Suriye'de patlama: 1 ölü
Suriye'de patlama: 1 ölü
Suriye’nin kuzeyinde Al-Lataminah bölgesinde meydana gelen patlama sonucu 1 kız çocuğu öldü, 7 kişi yaralandı.
03.05.2017 21:10:34
Camide müezzine bıçaklı saldırı
Camide müezzine bıçaklı saldırı
Samsun'da camide ezan okuduktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan müezzinin olay sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
03.05.2017 21:08:06
Roma'nın efsanesi futbolculuk kariyerini sonlandırıyor
Roma'nın efsanesi futbolculuk kariyerini sonlandırıyor
Sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerini sona erdireceği açıklanan Roma'nın efsane oyuncusu Francesco Totti, ardında başarılarla dolu bir kariyer bırakacak.
03.05.2017 20:56:24
Fatih Portakal CHP'yi eleştirdi
Fatih Portakal CHP'yi eleştirdi
Fatih Portakal, CHP'nin parti içi tartışmalarına değinerek, 'CHP'de parti içi demokrasi yok' dedi.
03.05.2017 20:32:40
Antalya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Antalya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Antalya'nın Serik ilçesinde, çarpışan minibüsle otomobilin 4 metrelik yükseklikten düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
03.05.2017 19:24:00
Trafikte İBB Navi uygulaması başlıyor
Trafikte İBB Navi uygulaması başlıyor
İBB Ulaşım Daire Başkanlığı kent trafiğini etkin yönetmek amacıyla geliştirdiği uygulama ile Marmara Bölgesi'nde, anlık trafik yoğunluk bilgileriyle vatandaşları en kısa sürede hedefe ulaştıracak.
03.05.2017 18:58:30
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Cem Küçük'ün sözleri ile başlayan o tartışmaya Erdoğan'dan ilk yorum!
Cem Küçük'ün sözleri ile başlayan o tartışmaya Erdoğan'dan ilk yorum!
Selvi: Erdoğan ilk kez Gül'e meydan okudu
Selvi: Erdoğan ilk kez Gül'e meydan okudu
Erdoğan'dan Baykal'ın 'Gül' önerisine yanıt: Bu bir fitne hareketidir
Erdoğan'dan Baykal'ın 'Gül' önerisine yanıt: Bu bir fitne hareketidir
ABD: Rojava'ya bombardımandan sonra Akar'ı bizzat uyardık
ABD: Rojava'ya bombardımandan sonra Akar'ı bizzat uyardık
HDP, AYM'ye başvurdu
HDP, AYM'ye başvurdu
'Müslüman kardeşler'i terör örgütü olarak kabul etmiyorum'
'Müslüman kardeşler'i terör örgütü olarak kabul etmiyorum'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: ABD'yi vurabiliriz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik: ABD'yi vurabiliriz
Trump ve Putin, Kuzey Kore konusunda anlaştı
Trump ve Putin, Kuzey Kore konusunda anlaştı
Hizbullah'tan Hamas'a: Şehitlerin kanını toprak karşılığında sattınız
Hizbullah'tan Hamas'a: Şehitlerin kanını toprak karşılığında sattınız
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
Dünyanın en yaşlı insanı öldü
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları