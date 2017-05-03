03.05.2017 20:59:31

Düzce'deki FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 'darbe girişimini övücü ifadeler kullandığı' gerekçesiyle tutuklanan ve mesleklerinden ihraç edilen eski Çilimli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kocagöz ile nöbet tutan memurların silahlarını toplatan eski İlçe Emniyet Amiri Acaboğa ve komiser yardımcısı Şen'in, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında "darbe girişimini övücü ifadeler kullandığı" gerekçesiyle tutuklanan ve mesleklerinden ihraç edilen eski Çilimli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özkan Kocagöz ile nöbet tutan memurların silahlarını toplatan eski İlçe Emniyet Amiri Efrahim Acaboğa ve komiser yardımcısı Bayram Gökhan Şen'in, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar ile yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından, duruşmada hazır bulunanlara bilgilendirme yapan Mahkeme Heyeti Başkanı Fercan Acar, sanıkların savunmalarını aldı.

Görevinden ihraç edilen eski Çilimli İlçe Emniyet Amiri Efrahim Acaboğa, 15 Temmuz akşamı karakolda görevli polislerin silahlarını toplattığı iddiasının sorulması üzerine, "Bize gelen talimat ilçe kaymakamı, ilçe jandarma komutanı ve ilçe emniyet amiri olarak benim aynı yerde durmamız ve görev yapmamızdı. Biz tutuklu iken bizimle aynı görevi yapan mülki amir neden dışarıda? Ayrıca 2 adet MP5 tabanca ile personelin belinde olan 20 silah aynı çaptalar. Yani personelin belinde durması ile dolapta durması aynı. Tahliyemi talep ediyorum." cevabını verdi.

Komiser yardımcısı Şen ise örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandığı iddialarına karşılık olarak, "Örgütle ilgim yok. Kimseyi toplantılara çağırmadım veya himmet toplamadım. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eski Çilimli İlçe Jandarma Komutanı Özkan Kocagöz de hakkındaki suçlamaları reddederek, "Ben 14 yaşından bu yana askeri elbise giyiyorum. Benim hakkımda birçok istihbarat çalışması yapıldı. Benim bir örgüt üyesi olduğum tespit edilse üsteğmen olamazdım. Bunların dışında henüz kendimi savunamadan mesleğimden ihraç edildim. Henüz hiç kullanmadığım halde ByLock denilen sistemde ne yazdığımı bile bilmiyorum. Bunları ben de merak ediyorum. Hakkımda belli suçlamalar var. Ancak ben ne suç işledim bunu bile bilmiyorum. Bana da açıklama yapın. Ailemin ve benim itibarım sarsıldı. Tabi ki rütbemi geri istiyorum, itibarımı geri istiyorum. Ancak en önemlisi özgürlüğümü geri istiyorum." şeklinde konuştu.

Sanık avukatlarının talebi üzerine 15 Temmuz'da Çilimli İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan tanıklar da dinlendi.

Avukatlar ayrıca, 15 Temmuz'da ilçede görev yapan Çilimli Kaymakamı Mahmut Şener ve Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldız'ın da tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Savunmaların ardından ara verilen duruşma sonunda mahkeme heyeti, 15 Temmuz'da ilçede görev yapan Çilimli Kaymakamı Mahmut Şener ve Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldız'ın da tanık olarak dinlenmesini kabul etti.

Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve duruşmanın 18 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 55 sayfalık iddianamede, mesleklerinden ihraç edilen dönemin Çilimli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özkan Kocagöz'ün 15 Temmuz gecesi Çilimli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki girişime ilişkin konuşmaları, İlçe Emniyet Amiri Efrahim Acaboğa ve komiser yardımcısı Bayram Gökhan Şen'in de nöbet tutmakla görevli polis memurlarından silahları toplatması gibi detaylar yer alıyor.

İddianamede, Fetullah Gülen'in 1970'li yıllara kadar Yeni Asya grubu içerisinde yer aldığı ve daha sonra İzmir Kestanepazarı Kur'an Kursunda görev yaptığı dönemde çevresinde bulunan arkadaşlarıyla, "dini motifleri de kullanmak (istismar etmek) suretiyle örgütünün çekirdek kadrosunu oluşturup müstakil hareket etmeye başladığı" bilgisine yer verilerek, örgütün temel amacının, "Türkiye'de devletin bütün anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülki ve adli yapısını ele geçirmek ve aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili bir siyasi ve ekonomik güç haline gelmek amacıyla örgütsel bir yapılanma" olduğu belirtildi.

İddianamede şüpheliler hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmaları isteniyor.