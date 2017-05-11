11.05.2017 21:05:45

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 2 kişi tutuklandı

Düzce'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu M.Ö, M.H ve M.A.K'nin, Nusrettin Mahallesi'ndeki bir evde ikamet ettiklerini belirledi.

Gerçekleştirilen operasyonla, şüphelilerin evinde yapılan aramada, satışa hazır 9 adet fişek halinde metamfetamin maddesi, 12 adet fişek halinde eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 315 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.Ö ve M.A.K çıkarıldıkları mahkemece, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, M.H serbest bırakıldı.