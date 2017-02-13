13.02.2017 15:23:37

Düzce'de uyuşturucu ile topyekun mücadele

Vali Zülkif Dağlı bağımlılıkla mücadelede topyekun hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Vali Zülkif Dağlı bağımlılıkla mücadelede topyekun hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.Valilik Konferans Salonunda muhtarlara yönelik gerçekleştirilen bağımlılık ile mücadele bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Dağlı çalışma kapsamında semt spor sahalarının oluşturulması için Ankara'da temaslarda bulunacaklarını belirtti.Muhtarlar önemliMücadelenin başarıya ulaşması noktasında muhtarlara önemli görevler düştüğünü vurgulayan Vali Dağlı şöyle konuştu: "1,5 ay önce başladık. Eylem planımızı hazırladık. 2017-2018 yılı için muhataplarımıza dönük faaliyetlerimiz başladı. Buda faaliyetlerimizin önemli bir parçası. Çünkü muhtarlarımızı bizim doğru bilgilendirmemiz gerekiyor. Bizim mahallelerdeki, köylerdeki elimiz, ayağımız muhtarlarımız. Muhtarlarımız olmadan bu konuda başarıya ulaşmamız mümkün değil. Sadece emniyet asayiş olarak düşünmeyeceğiz. Devamlı bu konuda irtibat halinde olacağız. Bu konunun koordinatörü Sağlık Müdürlüğüdür."Ankara'ya gideceklerVali Dağlı, çalışma kapsamında semt spor sahalarının oluşturulması için Ankara'da temaslarda bulunacaklarını kaydederek "Her konuda birer ikişer tane gönüllü, bu işi ben yapacağım diyen kişi buluyoruz ve onlarla çalışmaya devam ediyoruz. Gönüllülük olmadan bu işler olmuyor. Biz ara ara kendi çapımızda toplantılar yapıyoruz. Aktif olarak çalışan Sivil Toplum Kuruluşları var, amatör spor kulüplerimizden çalışanlar var. Bir kaç mahallemize bu konuda biraz daha önleyici olması açısından semt spor sahaları yapmak üzere Ankara'da temaslarda bulunacağız. 5 yerle ilgili talebimize olumlu baktılar. Bunu biraz daha olgunlaştıracağız" dedi.Tüm kamu kuruluşları birlikteTüm kamu kurumlarının çalışmaya dahil olduğunu ifade eden Vali Zülkif Dağlı "Tüm kamu kurumlarımız çalışmalara başladı. Şimdi üniversitemizden bir arkadaş Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Rehber öğretmenlerine dönük eğitim faaliyetlerine başlıyor. Her kurumun bir araya gelerek yaptığı bir çalışma. Toplantılarımıza muhtarlarımızı 65 kişi halinde alıyoruz. Bu hep birlikte yapacağımız bir mücadele" diye konuştu.Cumhurbaşkanın talimatıZülkif Dağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Valilere verdiği talimatta özellikle bağımlılıkla mücadele vurgusu yaptığını hatırlatarak "10 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız bize hitap ettiğinde bu konuya değindi. Bu Türkiye'nin konusu, sadece bizim konumuz değil. Bizde belki oranlar az gibi görünebilir ama çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bizim önümüzde iki önemli sorun var. Bunlardan biri terör diğeri uyuşturucu. Cumhurbaşkanımızın mücadele etmemizi istediği iki temel konu. Biz hem koltuğumuzun sorumluluğu gereği hem de vicdani sorumluluğumuz gereği bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Önümüzdeki nesillere bu vicdani borcumuzu ödemek zorundayız. Muhtarlar bu anlamda bizim için çok önemli" şeklinde açıklama yaptı.Birlikte hareket vurgusuAçıklamasında birlikte hareket etmenin önemine değinen Vali Dağlı "Farklı ülkelerden ilimize göçen vatandaşlarımıza yönelik bir çalışma yaptık. Baktık ki bize kayıtlı olanların sayısı olmayanların neredeyse yarısı kadar. Bu ortaya çıkmış oldu. Şimdi tespitleri yaptık bilgileri dijital ortamda depoluyoruz. Tek Adımda Hizmet Büromuz var. Orayı bu konuda bir iletişim merkezi haline getirdik. Çalışmalar başlayacak. Bu çalışmayı da hep birlikte sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımızla beraber yapacağız. Kamu kurumlarımız zaten olacak. Ama Muhtarlarımız ve Sivil Toplum Kuruluşları bizim olmazsa olmazımız. Hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.Mücadelenin şekli önemliDağlı mücadelenin şeklinin de çok önemli olduğunu vurgulayarak "Mücadelenin şekli çok önemli. Örneğin okulda bu mücadele yanlış yapılırsa istediğimiz sonucu alamayız. Karşımızdaki insan. Çalışmanın ters tepmemesi ve insanların başka yönlere kaymasının engellenmesi için doğru bir çalışma yapmamız gerekiyor. Örneğin bir rehber öğretmenimiz uyuşturucu zevk verir, sürekli kullanıldığında bağımlılık yapar dese çocuk madem zevk veriyor diyebilirim diye düşünebilir. Veya ilk kullanımda bağımlılık yapmazsa deneyebilirim diyebilir. Yöntemi bilerek çalışmak önemli" şeklinde konuştu.Vali Dağlının ardından Sağlık İl Müdürlüğünden görevliler Muhtarlara bağımlılık ile ilgili bilgiler verdiler. Muhtarlar düzenlenen toplantının çok verimli geçtiğini söylediler.