25.02.2017 16:56:38

Düzce'de otomobil takla attı gençler ölümden döndü

Düzce D-100 Karayolu Kervan mevkiinde 5 gencin bulunduğu otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 5 genç yarandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Düzce D-100 Karayolu Kervan mevkiinde 5 gencin bulunduğu otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 5 genç yarandı.Kaza, Düzce D-100 karayolu Kervan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Emre Ç. idaresindeki 16 FE 367 plakalı otomobil Kervan mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırıma çarparak takla attı. Refüjde bulunan demir direkleri deviren otomobilin içinde bulunan Emre Ç., Bahadır K., Musa G., Furkan Ç. ve Furkan K. sıkıştı. Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan gençler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza yapan araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.