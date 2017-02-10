10.02.2017 12:57:47

Düzce'de mermer kaldırımlar tıraşlanıyor

Düzce Belediyesi Fen işlerine bağlı ekipler kaldırım taşlarının üst yüzeylerini makine yardımıyla tırtıklayarak, daha kullanışlı hale getiriyor.

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Düzce Belediyesi Fen işlerine bağlı ekipler kaldırım taşlarının üst yüzeylerini makine yardımıyla tırtıklayarak, daha kullanışlı hale getiriyor.Vatandaşların daha sağlıklı ve kullanışlı bir şekilde yaya kaldırımlarından yürüyebilmesi için merkez ve çevresindeki kaldırımlara makine yardımı ile tırtıklama çalışması başlatıldı. Yapılan ön araştırmalar sonucunda mevcut kaldırım taşları için en uygun yöntemle kaldırımlar tırtıklanıyor, kimyasal sıvıyla taşların üst yüzeyleri kaymaz hale getiriliyor. Böylece kaldırım taşları, daha kullanışlı bir hal alacak.