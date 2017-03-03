03.03.2017 15:33:32

Düzce'de kısa dönem erler yemin etti

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız Salonu askerlerin yemin törenine ev sahipliği yaptı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız Salonu askerlerin yemin törenine ev sahipliği yaptı.Vatani görevlerini Düzce'de yapan ve dört haftalık acemi eğitim sürelerini tamamlayan 366'ıncı Kısa Dönem 36 er için yemin töreni düzenlendi. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Celil Yağız salonunda düzenlenen yemin törenine Düzce Vali Vekili Hasan Bağcı, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Göztaş ve erlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende protokol konuşmalarının ardından Jandarma Er Serkan Özdemir yaş kütüğüne plaket çaktı ardından Vali Vekili Hasan Bağcı tarafından ödülü verildi. Tören fotoğraf çekimiyle sona erdi.