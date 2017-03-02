02.03.2017 18:26:21

Düzce'de işkence iddiası

-İstanbul'da yaşayan evli kadını sosyal medya hesabından taciz ettiği iddia edilen kişiyi kaçırarak, işkence uyguladıkları öne sürülen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Düzce'de, İstanbul'da yaşayan evli kadını sosyal medya hesabından taciz ettiği iddia edilen kişiyi kaçırarak, işkence uyguladıkları öne sürülen 3'ü kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yaşayan İ.A'nın, İstanbul'da yaşayan eski komşusu A.Y. isimli evli bir kadını sosyal medya hesabından taciz ettiği iddia edildi.

Durumu öğrenen kadının eşi A.Y. ve kadının üvey babası A.T, Gümüşova ilçesine gelerek İ.A'yı zorla alıkoyarak, İstanbul'a götürdü.

Kaçırdıkları İ.A'yı önce Kartal ilçesindeki bir eve götürerek darp eden A.Y ve A.T, daha sonra ormanlık alana götürdü.

Burada İ.A'yı bir ağaca bağlayarak işkence uyguladıkları öne sürülen 3'ü kadın 7 kişi, söz konusu kişiyi araca bindirerek Gümüşova'ya getirdi. Güçlükle evine ulaşan İ.A, yaşadıklarını annesine anlattı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan kişilerin kimlik tespiti ve ikametlerini belirledi.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, olaya karıştığı belirlenen A.Y., A.T., U.T., C.A.A., A.Y., D.T. ve F.T. yakalanarak, Düzce'ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri devam ediyor.