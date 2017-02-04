Düzce'de FETÖ/PDY soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce görevinden uzaklaştırılan 1 öğretmen, 2 serbest meslek mensubu 1 kalorifercinin adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda göz altına alınan 4 kişi emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildiler. 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.