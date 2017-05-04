05.05.2017 10:09:46

Düzce'de FETÖ/PDY operasyonu:

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 8 adliye çalışanı gözaltına alındı.

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 8 adliye çalışanı gözaltına alındı.Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Düzce Adliyesinde halen görevleri devam eden 4 adliye katibi ile cezaevinde görevli 4 infaz koruma memurunun gözaltına alındığı bildirildi. Düzce Cumhuriyet Başsavclığı talimatıyla harekete geçen Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, eş zamanlı olarak yapılan operasyonla Düzce Adliyesinde görevli 4 katip ile 4 infaz koruma memurunu gözaltına alarak sorgulamak için emniyete götürdü.Emniyet kaynakları 8 adliye çalışanının emniyet sorguları tamamlandıktan sonra adliye çıkarılacağı bildirildi.