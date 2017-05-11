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Düzce'de FETÖ/PDY davası
11.05.2017 18:15:10

Düzce'de FETÖ/PDY davası

Aralarında eski İl Sağlık Müdürü Mahir Arslan'ın da bulunduğu 16'sı tutuklu 25 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi- Tutuklu 16 sanıktan 9'u adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ile suçlanan, aralarında eski İl Sağlık Müdürü Mahir Arslan'ın da bulunduğu 16'sı tutuklu 25 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi için yapılan yeni salonda görülen duruşmanın üçüncü gününde, sanıklar ile yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından, sanık vekilleri savunmalarını yaptı.

Ardından mütaalası sorulan iddia makamı, tüm sanıkların Bank Asya'daki hesap hareketlerinin incelenmesini, savunmalar sırasında isimleri geçen, görevlerinden ihraç edilen ve başka dosyalardan tutuklu bulunan Nurettin Yüce, Kemal Öztop ve Mehmet Sevinç'in ifadelerinin dosyaya celbini, tutuksuz yargılanan sanıklara imza atmak suretiyle uygulanan adli kontrol şartının yurt dışına çıkış yasağı olarak uygulanmasını, tutuklu sanıklardan Cengiz Demir, Bülent Gürbüzler, Mehmet Akçay ve Feyza Zeyrek'in tahliye edilmesini, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanıklara son sözleri veren mahkeme heyeti başkanı Ferhan Acar, karar öncesi duruşmaya yaklaşık bir saat ara verdi.

Daha sonra salonda hazır bulunan sanıklara kararı okuyan Acar, tutuksuz yargılanan sanıklara imza atmak suretiyle uygulanan adli kontrol şartının yurt dışına çıkış yasağı olarak uygulanmasına, tüm sanıkların 2012, 2013,2014 ve 2015 yıllarına ait Bank Asya'daki hesap hareketlerinin ilgili kurumdan istenmesine, duruşmada isimleri geçen, görevlerinden ihraç edilen ve başka dosyalardan tutuklu bulunan Nurettin Yüce, Kemal Öztop ve Mehmet Sevinç'in ifadeleri ile dosyalarının bu dava dosyasına celbine karar verdi.

Acar ayrıca, tutuklu sanıklar Bülent Gürbüzler, Mehmet Akçay, Ayhan Soysal, Sadullah Gümüş, Cengizhan Demir, Feyza Zeyrek, Mustafa Sarışen, Rifat Poyraz ve Mürşit Çelik'in tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine, tutuklu sanıklar Burhan Demirel, Kaan Erginli, Mehmet Berber, Murat Metek, Temel Kalender, Vedat Geçgili ve Yasin Beşcan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma 4 Ağustos 2017 tarihine ertelendi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2012 yılında Sağlıklı Hayat Derneği (SAHADER) olarak kurulan ancak 2015 yılında yönetim kurulu kararı ile Küresel Doktorlar Derneği adını alan dernek altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğüne yer veriliyor.

İddianamede, mesleklerinden ihraç edilmiş doktor, diş hekimi, öğretmen ve öğretim görevlilerinin oluşturduğu derneğin yönetim kurulu ve üyeleri sanık olarak bulunuyor.

İddianamede 16'sı tutuklu 25 sanık hakkında, TCK'nın 314/2 maddesi gereğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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