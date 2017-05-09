SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Düzce'de FETÖ/PDY davası
09.05.2017 18:34:04

Düzce'de FETÖ/PDY davası

Aralarında eski İl Sağlık Müdürü Mahir Arslan'ın da bulunduğu 16'sı tutuklu 25 sanığın yargılanmasına başlandı- Duruşma, kalan sanıkların savunmaları için yarın devam edecek

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ile suçlanan, aralarında eski İl Sağlık Müdürü Mahir Arslan'ın da bulunduğu 16'sı tutuklu 25 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi için yapılan yeni duruşma salonunda, sanıklar ile yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından, duruşmada hazır bulunanlara bilgilendirme yapan Mahkeme Heyeti Başkanı Ferhan Acar, 3 gün sürmesi planlanan duruşmanın ilk iki gününde sanıkların savunmasının dinleneceğini, 3. günde iddia makamının taleplerini alacaklarını kaydetti.

Daha sonra tutuksuz yargılanan eski İl Sağlık Müdürü Mahir Arslan ve Şükrü Öksüz ile tutuklu sanıklardan Murat Metek, Kaan Erginli, Temel Kalender, Mehmet Berber, Yasin Beşcan, Bülent Gürbüzler, Mehmet Akçay, Vedat Geçgili, Ayhan Soysal, Burhan Demirel, Sadullah Gümüş, Feyza Zeyrek ve Rifat Poyraz savunmalarını yaptı.

Sanıklar, üzerilerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarını reddetti.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü öğretim görevlisi Şükrü Öksüz, yaptığı savunmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı köyden olduğunu ve 15 Temmuz akşamı Erdoğan'ın çağrısı üzerine tatilde bulunduğu köyden oğlu ile çıkarak 15 kilometrelik ilçe merkezine gittiğini belirterek, "Keşke orada şehit olsaydım da bugün burada ifade veriyor olmasaydım." dedi.

Duruşmaya, kalan sanıkların savunma yapması için yarın devam edilecek.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2012 yılında Sağlıklı Hayat Derneği (SAHADER) olarak kurulan ancak 2015 yılında yönetim kurulu kararı ile Küresel Doktorlar Derneği adını alan dernek altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğü yer alıyor.

İddianamede, aralarında mesleklerinden ihraç edilmiş doktor, diş hekimi, öğretmen ve öğretim görevlilerinin oluşturduğu derneğin yönetim kurulu ve üyeleri yer alıyor.

İddianamede 16'sı tutuklu 25 sanık hakkında, TCK'nın 314/2 maddesi gereğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    YORUM YAZ
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü akşam saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
09.05.2017 19:02:07
Rize'de 40 evin çatısı uçtu
Rize'de 40 evin çatısı uçtu
Rize'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 475 ev zarar gördü.
09.05.2017 18:23:59
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Bonneval-sur-Arc mevkisinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
09.05.2017 17:39:09
Güney Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'in kuzeyindeki Vanuatu'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
09.05.2017 17:30:03
Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı düşünüyor
Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı düşünüyor
Güney Kore'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi bitti.
09.05.2017 17:05:08
HDP'li Akdoğan'ın vekilliği düşürüldü
HDP'li Akdoğan'ın vekilliği düşürüldü
HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşürüldü.
09.05.2017 16:35:33
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziyeye Sırrı Sakık ve Ahmet Türk de geldi.
09.05.2017 15:09:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Görese'de 2 yılda 14 PKK'lı öldürüldü
Görese'de 2 yılda 14 PKK'lı öldürüldü
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
Bahçeli'den idam açıklaması: Gecikmeyelim
Bahçeli'den idam açıklaması: Gecikmeyelim
Baykal'dan Özkök'e: Bari bu defa limon sıkmayın...
Baykal'dan Özkök'e: Bari bu defa limon sıkmayın...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları