09.05.2017 18:34:04

Düzce'de FETÖ/PDY davası

Aralarında eski İl Sağlık Müdürü Mahir Arslan'ın da bulunduğu 16'sı tutuklu 25 sanığın yargılanmasına başlandı- Duruşma, kalan sanıkların savunmaları için yarın devam edecek

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ile suçlanan, aralarında eski İl Sağlık Müdürü Mahir Arslan'ın da bulunduğu 16'sı tutuklu 25 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi için yapılan yeni duruşma salonunda, sanıklar ile yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından, duruşmada hazır bulunanlara bilgilendirme yapan Mahkeme Heyeti Başkanı Ferhan Acar, 3 gün sürmesi planlanan duruşmanın ilk iki gününde sanıkların savunmasının dinleneceğini, 3. günde iddia makamının taleplerini alacaklarını kaydetti.

Daha sonra tutuksuz yargılanan eski İl Sağlık Müdürü Mahir Arslan ve Şükrü Öksüz ile tutuklu sanıklardan Murat Metek, Kaan Erginli, Temel Kalender, Mehmet Berber, Yasin Beşcan, Bülent Gürbüzler, Mehmet Akçay, Vedat Geçgili, Ayhan Soysal, Burhan Demirel, Sadullah Gümüş, Feyza Zeyrek ve Rifat Poyraz savunmalarını yaptı.

Sanıklar, üzerilerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarını reddetti.

Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü öğretim görevlisi Şükrü Öksüz, yaptığı savunmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı köyden olduğunu ve 15 Temmuz akşamı Erdoğan'ın çağrısı üzerine tatilde bulunduğu köyden oğlu ile çıkarak 15 kilometrelik ilçe merkezine gittiğini belirterek, "Keşke orada şehit olsaydım da bugün burada ifade veriyor olmasaydım." dedi.

Duruşmaya, kalan sanıkların savunma yapması için yarın devam edilecek.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2012 yılında Sağlıklı Hayat Derneği (SAHADER) olarak kurulan ancak 2015 yılında yönetim kurulu kararı ile Küresel Doktorlar Derneği adını alan dernek altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğü yer alıyor.

İddianamede, aralarında mesleklerinden ihraç edilmiş doktor, diş hekimi, öğretmen ve öğretim görevlilerinin oluşturduğu derneğin yönetim kurulu ve üyeleri yer alıyor.

İddianamede 16'sı tutuklu 25 sanık hakkında, TCK'nın 314/2 maddesi gereğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.