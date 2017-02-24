24.02.2017 12:07:02

Düzce'de faizsiz krediye 3 bin kişi müracaat etti

KOSGEB Müdürü Arif Torun, 2017 yılı faizsiz kredi desteği için Düzce'den 3 bin küçük esnafın başvurduğunu belirterek hedefin tüm başvurulara destek sağlamak olduğunu söyledi.

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KOSGEB Müdürü Arif Torun, 2017 yılı faizsiz kredi desteği için Düzce'den 3 bin küçük esnafın başvurduğunu belirterek hedefin tüm başvurulara destek sağlamak olduğunu söyledi.2016 yılında KOSGEB aracılığı ile esnaf ve küçük işletmelere verilen faizsiz kredi desteği 2017 yılında da devam ediyor. KOSGEB İl Müdürü Arif Torun, 2016 yılında kurumun 5,3 milyon destek ödemesi yaptığını söylerken, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatı ile devreye giren ikinci faizsiz desteğin Düzce ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı. Torun, "2017 yılının başında Bakanlık, 2016 yılı sonunda verilen faizsiz kredi desteğinden faydalanamamış firmalarımız için ikinci bir adım attı. İkinci kez faizsiz kredi desteği yapıldı. Bu anlamda ocak ve şubat ayında da yoğunluğumuz oldu. Ülkemizde yaşanan bazı sıkıntılara rağmen Düzce KOSGEB olarak 2016 yılını iyi kapattık. 5.3 milyon TL destek ödemesi yaptık. Düzce'ye bu anlamda bir katkı sunmaya çalıştık. 2017'ye de destekler konusunda iyi başladık. 2016'da ayda bir 450 Bin TL destek ödemesi görülüyordu. 2017'nin ilk iki ayında 2 milyon TL'ye ulaştık. Düzce'nin de bunu hak ettiğine inanıyoruz çünkü güzel bir potansiyel var. Hem bizim destekler hem de Sayın Bakanımızın talimatlarıyla devreye sokulan ikinci faizsiz destek programıyla inşallah Düzce ekonomisine elden geldiğince katkı sağlamış olacağız" dedi.2. faizsiz kredi desteği için Düzce'de 3 bin kişinin başvuruda bulunduğunu söyleyen Torun, yeterli bütçe sağlanması halinde tüm başvuruların olumlu yanıtlanacağını belirterek "2017'de değerlendirmeye girecek olan 3 bin başvurumuz var. 27 Şubat'ta bir öncekinde olduğu gibi kriterler bir yazılım neticesinde tespit edilip adaylara bilgi verilecek. Toplamda 3 bin esnafımız KOBİ'miz bu değerlendirmeye girecek. İnşallah biz 3 bininin de destek almasını arzu ediyoruz. Şu anda kesin bir sayı söylenmemekle birlikte, eğer yeterli olanak sağlanırsa tamamına destek verileceği bize bildirildi. Sayın Başbakanımızın da açıklaması bu yöndeydi" şeklinde konuştu.İşbirliği güç birliği desteğinden de söz eden Torun, firmaların bir araya gelerek ortak bir proje üretmeleri halinde işletmelere destek verildiğini, Düzce'de de güzel örnekler olduğunu dile getirdi.