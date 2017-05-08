08.05.2017 22:03:44

Düzce'de dolu yağışı

Kent genelinde etkili olan dolu yağışı fındık bahçelerine zarar verdi

Düzce'de etkili olan dolu yağışı, fındık bahçelerine zarar verdi.

Kent genelinde aralıklarla etkisini sürdüren dolu yağışı, tarım arazilerinde hasara yol açtı.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde etkisini gösteren dolu yağışının çiftçileri üzdüğünü söyledi.

Başaran, ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle fındık bahçelerinin büyük hasar gördüğünü ifade ederek, "Büyük dolu tanelerinin, yeni meydana gelen fındığa büyük hasarlar verdi. Bu zararlar önümüzdeki günlerde tespit edilecektir." diye konuştu.

Başaran, bahçelerine sigorta yaptıran üreticilerin hemen sigorta firmaları ile görüşmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın 2 gün daha devam edeceği tahmininde bulunurken, üretici ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.