29.01.2017 12:41:17

Düzce'de aranan şahıslar huzur operasyonunda yakalandı

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen huzur operasyonu kapsamında il giriş ve çıkışları ile şehir merkezinde kapalı mekanlarda uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda aranan 5 kişi yakalandı.

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Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen huzur operasyonu kapsamında il giriş ve çıkışları ile şehir merkezinde kapalı mekanlarda uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalarda aranan 5 kişi yakalandı.Ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Operasyonu 2" adı altında yapılan uygulamaya Düzce'de Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden 221 personel katıldı. Operasyonlarda sabit yol uygulamalarıyla umuma açık mekanlarda arama yapan ekipler, ayrıca şahısların da üst araması ve kimlik sorgulamasını yaptılar. Operasyon çerçevesinde Düzce'de bin 523 şahıs ile 111 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Kontroller sırasında aranan 5 kişi yakalanarak polis merkezine götürülürken, 2 iş yerine cezai işlem uygulandı. 4 kişiye kapalı mekanda sigara içmekten işlem yapıldı. 1'i kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ele geçirilirken, 1 şahsa 6136 SKM'den adli işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 190 araç kontrol edildi, kontroller sonrası 15 araca 6 bin 641 TL para cezası uygulandı. 5 araç ise trafikten men edildi.