08.05.2017 17:17:12

Düzce'de 58 kişi hakkında dava

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 31'i tutuklu 7'si hakkında yakalama kararı, 20'si hakkında adli kontrol kararı bulunan toplam 58 kişi hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince kamu davası açıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 31'i tutuklu 7'si hakkında yakalama kararı, 20'si hakkında adli kontrol kararı bulunan toplam 58 kişi hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince kamu davası açıldı.Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı resmi web sitesinde Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün tarafından yapılan yazılı açıklamada 58 kişi hakkında 2. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı bildirildi. Yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, finans sağlama ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından FETÖ/PDY gurubuyla alakalı yürütülen soruşturma kapsamında 31'i tutuklu 7 hakkında yakalama kararı, 20'si hakkında adli kontrol kararı bulunan toplam 58 kişi hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır" denildi.