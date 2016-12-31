31.12.2016 12:38:26

Düzce'de 2016 böyle geçti

Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de 2016 yılı oldukça hareketli geçti.

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Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de 2016 yılı oldukça hareketli geçti.Türkiye'de 2016 yılı içerisinde hafızalara kazınan olay 15 Temmuz Darbe girişimi ve terör olayları olurken, Düzce'de ise 15 Temmuz Darbe girişimi haricinde yaşanan bazı yerel olaylar hafızalara kazındı. Özellikle Düzce Milletvekili Faruk Özlü'nün, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olması Düzce gündeminde oldukça yer tuttu. İşte 2016 yılı içerisinde hafızlarda kalan bazı olaylar.Ocakİstanbul Caddesi üzerinde yeni yılın yeni uygulaması başladı. İstanbul Ceddesinde park yasaklandı. Düzce Üniversitesinde ilk kez açık kapı uygulaması başlatıldı.Gümüşova ilçesine bağlı Elmacık köyünde etkili olan yağmur ile eriyen karlar nedeniyle dere yatakları taştı, bahçeler ve yollar sular altında kaldı. Düzce polisi tarafından düzenlenen şafak operasyonunda terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 112 Çağrı Merkezleri Projesi ile Türkiye genelinde hizmet veren 110 İtfaiye, 112 Sağlık, 155 Emniyet, 156 Jandarma, 122 AFAD, 177 Orman Yangın, 158 Sahil Güvenlik gibi numaraların tek merkezde toplanarak acil çağrı hizmetlerinin illerde kurulan çağrı merkezlerinden etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi çalışmaları Düzce ilinde, kurumlar bazında kademeli olarak devreye alınmaya başlandı.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Düzce'ye yine heybesi dolu geldi. Düzce ile gönül bağının olduğuna işaret eden Bakan Eroğlu Düzce Belediyesine ait Samandere Tesisinin açılışı sırasında 273 milyon liralık 19 yeni yatırım müjdesi verdi.Çilimli ilçesinde yol kenarında darp edilmiş halde bulunan bir Leyla Y. İsimli kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Azmimilli Mahallesi'nde evine gitmekte olan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.Düzce'de evde yatağa bağlı hastaların, yaşlıların muayene, tedavi ve bakımını kapsayan 'Evde Sağlık Hizmetine' ilişkin sempozyum organize edildi.Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstilli köyünde silah imalatı ve tamirinin yapıldığı iddia edilen iş yerine baskın yaptı. Yapılan baskında çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi. Olayda göz altına 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Düzce'de, Gürcistan uyruklu 56 yaşındaki Ema Sharipov, kız kardeşi 50 yaşındaki Elnas Sharipov ve erkek torunu 19 yaşındaki Sahip Sharipov'un evde boğazları kesilerek öldürüldü.Barış İçin Akademisyenler inisiyatifinden bini aşkın akademisyen, savaş ortamının sona ermesini, müzakerelerin yeniden başlamasını istedikleri bildiri infial oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aydın müsveddeleri' dediği, Başbakan Davutoğlu'nun tepki gösterdiği bildiri YÖK'ü de harekete geçirmişti. Bildiriyle ilk somut işlem yapıldı.Şubat;Düzce'de intihara teşebbüs eden yabancı uyruklu bir kişi gece saatlerinde köprüden Asar deresine atladı. Deredeki suda belli bir süre sürüklenen daha sonra derenin suyunun akıntısının fazla olması nedeniyle sudaki adamı polis ekipleri ayakkabılarını çıkartıp paçalarını sıvayarak dereden çıkarttı.Öğrenci ve personel taşımacılığını esas alan 'servis araçları yönetmeliği' ve ' S plaka' uygulaması Düzce il genelinde yaygınlaştırılıyor. Bu amaçla Düzce ili belediyeleri arasında protokol imzalandı. Protokol töreninde konuşan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, "S Plakaya sahip müstecirler, il sınırları içinde tüm ilçelerde aynı plakayı taşıyabilecek" dedi.12 Kasım Düzce depremi sonrasında iş yeri yıkılan esnaf için yapılan ve rantabl olmadığı için esnaf tarafından ilgi görmeyen ve yıllardır atıl vaziyette kalan iş yerleri Üniversite öğrencilerinin barınmasına katkı sağlayacak.Kalıcı İş Yerlerinde tadilat çalışmaları başlatıldı ve 150 gün bir sürede hazır hale getirilecek. Alanya'da gerçekleştirilen Ümitler Türkiye Şampiyonasında dereceye giren 3 Düzceli judocu, performanslarının ardından Milli Takıma seçildi.Akçakoca ilçesinde bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 4 kişi tutuklandı.20. ve 21. dönem DSP Bolu Milletvekili ve CHP Düzce eski İl Başkanlarından Basri Karslıoğlu'nun ağabeyi Mustafa Karslıoğlu vefat etti.Düzce'de, Sevgi İzi Projesi hayata geçirildi. Sevgi İzi ile özellikle yaşlı ya da kendini ifade edemeyen engelliler kaybolduğunda bulunmaları için kolaylık sağlıyor. Engelli çocukların bileklerine yapılan dövme rakam kimlikleri oluyor.Vali Ali Fidan ve Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Ankara'da terör saldırısında yaralanan ve İbni Sina Hastanesinde tedavi altına bulunan Düzceli Binbaşı Serdar Asuk'u ziyaret etti.Mart;Düzce Üniversitesi Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen "Ceyhun Yılmaz İle Yüksek Sohbet" başlıklı söyleşide; ünlü oyuncu, komedyen, radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz, öğrencilerle buluştu.Düzce'de kadın polisler ve polis eşlerince hazırlanan pasta, börek ve fındıklar paketlenerek Şırnak'ta görev yapan polislere gönderildi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Düzce İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.Sosyal medyada keşfedilen ve ilk filmi 'Ali Kundilli' ile 500 bin kişiyi sinema salonlarına çeken Cem Gelinoğlu'nun yeni filmi 'Ali Kundilli 2'nin galası memleketi Düzce'de yapıldı.Düzce CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan, yine parti üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi tarafından saldırıya uğradı.NisanDüzce'de içinde 5 kişinin bulunduğu otomobilde bomba olabileceği iddiası polisi harekete geçirdi. Ekipler otomobili TEM'de durdururken, bomba imha uzmanı inceleme yaptı. Olay yerine Düzce İl Jandarma Komutanı gelerek bilgi aldı.Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında otobüs ile kamyonun karıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Kaza sonrasında korkan otobüs şoförü olay yerinden kaçarak jandarmaya sığındı.Düzce İl Genel Meclisi, ikinci döneminde meclisin başkanı, MHP'nin adayı Çetin Sarıahmet'in aldığı 3 oya karşılık 17 oy alan AK Parti Akçakoca Meclis Üyesi Dursun Çakır oldu.Düzce Barosu Başkanı Avukat Ali Dilber, Kızılay genel kurulunda Denetleme Kurulu üyesi oldu.Kültür Mahallesinde Zaman Gazetesinin dağıtım bürosu olarak bulunan ofise polis ekipleri baskın yaptı. Büroda incelemeler yapıldı.Gümüşova ilçesinde, 2 kişi, girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. 2 kişiye yardım için kuyuya inen 3 kişi de girdikleri kuyuda zehirlendi.Düzce'de Samandere Şelalesi'nden düşen Suriyeli 15 yaşındaki çocuğun cesedine 6 gün sonra ulaşıldı.Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 25 Ocak 2016 tarihli ve 2016/8562 sayılı kararname ile akademik faaliyetlerini Spor Bilimleri Fakültesi adıyla sürdürecek.Başbakan Davutoğlu, 81 tesisin açılışı için geldiği Düzce'de muhalefeti eleştirdi.Düzce'de 2015 yılında Nurettin Yılmaz isimli taksiciyi öldüren Bayram Çolak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Düzce'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 üniversite öğrencisinin adliye önünde bekleyen arkadaşlarına bir başka grup saldırdı.MayısDüzce'nin Altın Kızı Nuray Levent 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampına seçildi.Cumayeri ilçesinde 2013-2014 yıllarında yaşanan iki cinayetin zanlılarından 3'üne müebbet, 2'sine 25'er yıl hapis cezası verildi.Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan ve 15 Mayıs tarihine kadar sürecek olan Düzce Tanıtım Günleri'nde Düzce Belediyesi ve diğer ilçe belediye başkanlıkları ile kurumların stantları ziyaretçi akınına uğradı.AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, ikinci olağanüstü büyük kongre öncesi basın toplantısı sonrasında yeni Merkez İlçe Başkanlığına vekalet eden Hakan Kuşçoğlu'nu kamuoyuna deklare ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın yeni kabineyi açıklamasını AK Parti Grup Toplantısında cep telefonundan takip eden Faruk Özlü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber, Akçakoca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Ramazanı Karşılıyoruz" programı organize edildi. Programın konuğu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu oldu.HaziranHakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yaz kararnamesi açıklandı. 15 aydır Düzce Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Kamil Erkut Güre, Diyarbakır'a atandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Güre'nin yerine Van Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün getirildi.Öğrenci ve personel taşımacılığını esas alan 'servis araçları yönetmeliği' ve ' S plaka' uygulaması Düzce il genelinde yaygınlaştırılıyor. Bu amaçla Düzce ili belediyeleri arasında protokol imzalandı. Bu arada, S plaka uygulaması il ve ilçelerle birlikte ilçelerin mücavir alanlarında geçerli olacak.MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, "19 Haziran'daki kurultaya delegelerimizi davet ediyorum. Ben inanıyorum ki delegelerimizin çoğunluğu orada olacaktır ve tüzük değişikliği geçecektir. Keşke genel merkezimi de gelse ve katılsa. Korsan kurultay yapmıyoruz. Bir Türk adaletinin verdiği karar ve 548 delegenin iradesinin sonucunda kurultay yapıyoruz" dedi.Osman Çatana Polis Merkezi'ne yaklaşık 100 metre uzaklıkta yolun ortasında bir elektrik direğinin dibine konan pelüş oyuncak fünyeyle patlatıldı.Düzce Televizyonu program yapımcısı Mehmet İbrahimoğlu'nun vefat eden eşi Fehime Lale İbrahimoğlu son yolculuğuna uğurlandı.Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Merve Alpay, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından düzenlenen Hematolojik Onkolojide İnovatif Hücresel Tedaviler konulu 3. Uluslararası Kök Hücre Kursu'na yurt içi ve yurt dışından katılım hakkı kazanan 102 bilim insanı arasına seçildi.TemmuzFetullahcı Terör Örgütü üyesi bir grup asker tarafından başlatılan darbe girişimi sonrasında tüm ülkede vatandaşlar sokağa dökülerek darbeye karşı koydu. Düzce'de de darbe girişiminin ilk saatlerinde binlerce vatandaşlar önce AK Parti önünde toplandı. Daha sonra Anıtpark'ta demokrasi nöbetine başladılar.Ramazan Bayramının ilk 2 günü Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca'da denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.Düzce Belediyesi önüne gelen bir şahıs, işten atıldı iddiası ile kendini yakmaya çalıştı. Zabıta ve polis ekiplerince şahıs engellendi. Bu sırada yaşanan arbedede tutuşan benzin, bir zabıta memurunun elini yaktı.Düzce'de gözaltına alınan 13 hakim ile savcı tutuklandı.Darbe girişiminde hayatını kaybeden 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ı son yolculuğuna binlerce vatandaş uğurladı.FETÖ üyesi bir grup askerin darbe girişimi sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında bir çok kişi görevden alırdı tutuklandı.Düzce'de sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile demokrasi nöbetinin tutulduğu Anıtpark'ta, sabah namazı programı düzenlendi.15 Temmuz akşamı yaşanan başarısız darbe girişiminde görev aldıkları iddiasıyla tutuklanan ve aralarında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu 4 general, Düzce'nin Çilimli ilçesinde bulunan T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.FETÖ örgütüne bağlı askerlerce yapılmak istenen darbe girişimi sonrasında Düzce'de düzenlenen demokrasi nöbetine, oyuncak kamyonuna taktığı Türk bayrağı ile katılan bir çocuk ilginç görüntüler oluşturdu.Diyarbakır Silvan'da bir baraj inşaatında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Astsubay Metin Uysal'ın Düzce'deki evine acı haber ulaştırıldı.AğustosAğustos ayında da Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında bir çok kişi göz altına alınıp tutuklandı.D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde hatalı sollama nedeniyle meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 10 kişi yaralandı.Düzce Valisi Ali Fidan, 15 Temmuz Darbe girişimi ardından Milli Savunma Bakanlığı'nın ilk sivil müsteşarı olarak atandı. Ayrıca Fidan, ilk sivil general unvanını kazandı.Düzce Valisi Ali Fidan'ın müsteşar olmasıyla yerine Merkez Valisi Mustafa Taşkesen atandı.Suriye'nin Cerablus kentinde 2 tanka yönelik roketli saldırıda şehit olan tank şoförü uzman çavuş Ercan Çelik'in Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan baba ocağına ateş düştü.Düzce Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Eski Düzce Lisesi alanındaki parkın adı geçtiğimiz günlerde meclis kararı ile "15 Temmuz Şehitleri Parkı" olarak belirlendi.15 Temmuz Darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbetleri düzenlenen yürüyüşle sona erdi. Düzce'de "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" coşkuyla kutlandı. Binlerce kişinin katıldığı mitingde Düzceliler demokrasiye sahip çıktı.Darıyeri Mengencik Köyü'nde bir kişi, fındık paylaşımı yüzünden tartıştığı annesi ve kız kardeşini öldürdü. Diğer kız kardeşi ve yeğenlerini ise yaraladı.EylülEylül ayında da FETÖ/PDY soruşturması yoğun bir şekilde devam etti.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'nin sorunlarını konuşmak için Düzce'de ki yöneticilerin de katıldığı istişare toplantılarını başlattı.Akçakoca ilçesinde Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi, Kız İmam Hatip Lisesine dönüştürülmesi sonucu Barbaros Anadolu Lisesine taşındı. Okullarından ayrılan öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.Düzce'ye Vali olarak atanan Vali Zülkif Dağlı görevine başladı. Zülkif Dağlı ilk mesajında kapısının herkese açık olacağının altını çizdi.Gelin arabasının önünü kesmek isteyen otomobil yolu kapatınca, sol şeritte ilerleyen motosiklet kaza yaptı. Kazada bir kişi yaralandı.Düzce'de yapımı yıllar süren 352 yatak kapasiteli Düzce Atatürk Devlet Hastanesi hizmete girdi.EkimCHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan'a yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya katılan CHP Genel Başkanı Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "CHP olarak peşini bırakmayacağız" dedi.Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma noktasına düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden Jandarma Er Erkan Özdemir'in memleketi Düzce'ye ateş düştü.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, yaptıkları operasyonla piyasaya sahte para süren 3 kişiyi yakaladı.Bir süre önce cezaevinden çıkan ve psikolojik sorunları olduğunu öne süren bir şahıs, valilik önünde kendisini jiletle yaraladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2006 yılında kurulan 40 üniversite arasından seçilen 5 üniversitenin bölgesel kalkınma için ihtiyaç duyulan alanlarda özel olarak destekleneceğini belirterek, Düzce Üniversitesi'nin de bu üniversiteler arasında olduğu müjdesini verdi.Emniyet'te yapılan ve 59 ilin emniyet müdürlerinin değiştiği yeni görevlendirmeler sonrasında Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Hüseyin Deniz atandı.Düzce'de hafta sonu yapılan seçimlerinde Baro Başkanı seçilen Av. Azade Ay mazbatasını aldı.KasımDarıcı mahallesinde hizmete giren Düzce Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali görkemli bir törenle açıldı.Düzce Belediyesi Kültür Merkezi görkemli açılış töreni ve sergilenen tiyatro gösterisi ile Düzcelileri büyüledi.Düzce il Jandarma Alay Komutanı Bilal Güvenir'in merkeze alınmasının ardından yerine Albay Yılmaz Özdemir atandı.Ağa Mahallesi'nde bir baba kızını kaçırmak isteyen Hazar Uyar isimli şahsı vurarak öldürdü.Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, belediyecilik deneyimlerini aktarmak üzere Hakkari'ye gitti.Düzce Üniversitesi'ne bağlı "Akçakoca Bey" Siyasal Bilgiler Fakültesi kurulması konusunda onay çıktı. Müjdeyi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü verdi.AralıkBaşbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, Yeni Türkiye ve Yeni Ortadoğu'nun hayata geçirilmesi için yapılması gerekenleri özetledi.Düzce vilayet oluşunın 17. Yılını kutladı. Vali Zülkif Dağlı, Düzce'nin farklı kültürlere sahip insanların uzun yıllardır huzur içinde ve kardeşçe yaşadığı özel bir şehir olduğunu söyledi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Parti Meclis Üyesi Canan Kaftancıoğlu, Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte Düzce'ye geldi.Düzce il emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından kentte Huzur Türkiye Uygulamasında kapsamında 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet Kurusıkı tabanca ele geçirilirken araması bulunan 4 kişi yakalandı. İstanbul'da meydana gelen patlamada şehit olan Özel Güvenlik Şube Müdürü Vefa Karakurdu'nun cenazesi memleketi Zonguldak'a götürülmek üzere yola çıktı.Cenaze Düzce'de onlarca vatandaş tarafından karşılandı. Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Onur Özlü, görevini bırakarak Düzce'den ayrıldı. Onur Özlü'nün yerine Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi olarak Öner Abidin Balbay atandı.Düzce'de, iş başmüfettişi M.S.A rüşvet alırken suçüstü yakalandı.Düzce gündeminde uzun süredir tartışılan ve TBMM gündemine kadar giren Hecinler mevkiindeki çöp sorununa Bakan Özlü el attı. Bakanlıkta yapılan koordinasyon toplantısı sonrası Bakan Faruk Özlü, Hecinler için müjdeli haberi verdi ve çöp dökülmeyeceğini söyledi.Vali Zülkif Dağlı yeni devlet hastanesinde incelemede bulundu ancak inceleme ziyaretinden çok da memnun kalmadı.Vali Dağlı, hastanenin otoparkı ve çevresinin pazaryeri gibi olduğunu söyleyerek hem TOKİ hem belediye ile görüşerek eksiklerin en kısa zamanda giderileceğini belirterek "Bu görüntü yeni hastaneye yakışmıyor" dedi.Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muharrem Tozan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınırken yerine vekaleten Gümüşova Kaymakamı İsmail Sündük getirildi.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması için adeta savaş başlattı. Bu kapsamda telefonla dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.