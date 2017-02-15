15.02.2017 13:05:15

Düzce’de 16 kişi FETÖ’den tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 ilde 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilen FETÖ soruşturmasında yakalanan şahıslardan 16’sı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Düzce Merkezli aralarında İstanbul, Ankara, Bolu, Karabük gibi illerinde bulunduğu 14 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltı kararı alınan 35 kişinin 25'i gözaltına alınmış Düzce il Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulamaları yapılmıştı. Adliyeye çıkartılan 25 zanlının 16'sı tutuklanarak Çilimli Cezaevine sevk edilirken 9'u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltı kararı alınıp adreslerinde bulunamayan 10 kişinin ise firari durumunun olduğu şahısların bilgilerinin Türkiye geneline gönderildiği belirtildi.

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