28.01.2017 11:09:33

Düzce'de 15 köyün yolu kar nedeniyle kapalı

Düzce'de yoğun kar yağışı 15 köyün yolu kapandı. Ekipler kapanan köy yollarını açmak için çalışma yapıyor.

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Düzce'de yoğun kar yağışı 15 köyün yolu kapandı. Ekipler kapanan köy yollarını açmak için çalışma yapıyor.Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ulaşımı da etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Düzce Merkez Çamlısu, Derdin, Nuhlar, Kaynaşlı ilçesinde Bakacak, Bıçkıyanı, Çamlıca, Çatançam, Çakırsayvan, Dipsizgöl, Hacıazizler, Yeniyurt, Yeşiltepe, Yığılca ilçesinde Hocatman, Mengen, Yaylatepe köylerinin yolları kapalı. Diğer ilçelerde kapalı köy yolu bulunmuyor.