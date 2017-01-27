27.01.2017 10:24:56

Düzce'de 130 köy yolu kapandı

Düzce'de 130 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.

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Düzce'de 130 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi.Düzce genelinde sabaha karşı etkili olan kar yağışının ardından merkezde 9, Akçakoca'da 14,Cumayeri'nde 7, Çilmli'de 5, Gölyaka'da 12 ve Gümüşova'da 9, Kaynaşlı'da 9,Yığılca'da 34 olmak üzere toplam 130 köy yolu ulaşıma kapandı.Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.