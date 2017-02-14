14.02.2017 14:13:39

Düzce Belediyesinden örnek uygulama

Düzce Belediyesi, bulvar ve cadde isimlerini led ekranlı tabelalara yazıyor. Caddeye ismi verilen kişinin hayatı ise konulan bir başka tabelada anlatılıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Düzce Belediyesi, bulvar ve cadde isimlerini led ekranlı tabelalara yazıyor. Caddeye ismi verilen kişinin hayatı ise konulan bir başka tabelada anlatılıyor.Düzce Belediyesi, kent genelinde bulvar ve cadde isimlerini led ekranları tabelalara yazıyor. Caddelere ise kentin ve ülkenin simge olan isimlerinin adı veriliyor. Caddeye ismi verilen kişinin hayatı ise yerleştirilen bir başka led ekranlı tabelada anlatılıyor. Servet Bucurgat caddesine konulan led ekranlı tabela da estetik bir görünüm sağladı. Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, yerleştirilen ekran vatandaşların da beğenisini kazandı. 15 Temmuz Şehitleri Parkı, Mehmet Akif caddesi kavşağının ardından, 3. noktaya da led ekranlı cadde tabelası yerleştirilmiş oldu.