10.02.2017 13:06:20

Düzce Belediyesi yaya geçidi çizgi çalışmalarına başladı

Düzce Belediyesi Fen işlerine bağlı ekipler tarafından Azmimilli Mahallesinde yaya geçidi için çizgi çalışması yapıldı.

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Düzce Belediyesi Fen işlerine bağlı ekipler tarafından Azmimilli Mahallesinde yaya geçidi için çizgi çalışması yapıldı.Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kaldırımlardaki bordürler boyanarak, yaya geçit çizgileri çekiliyor. Düzce genelindeki belirlenen güzergahlarda asfaltlama çalışması nedeniyle yaya yolu çizgileri çizilmeyen, boyaları yıpranan kaldırımlardaki bordürler ve yaya geçit çizgileri ekipler tarafından yeniden boyanarak, yaya geçit çizgileri çizildi. Öncelikle Azmimilli Mahallesini tamamlayan ekipler, trafiğin daha sağlıklı yürüyebilmesi ve olası kazalara engel olmak amacıyla, caddede belirlenen noktalarda yaya geçitleri oluşturuldu. Öte yandan şehir merkezinde diğer cadde ve sokaklarda belirginliği kaybolan yaya geçidi ve yol çizgilerinin de yenilenme çalışmalarını önümüzdeki günlerde yapacak olan ekipler özellikle okul önlerindeki yaya çizgilerinin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.