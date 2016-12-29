29.12.2016 12:14:30

Düzce Belediyesi kara hazır

Beklenen kar yağışı öncesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için harekete geçen Düzce Belediyesi ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda gerekli tedbirleri aldı.

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Beklenen kar yağışı öncesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için harekete geçen Düzce Belediyesi ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda gerekli tedbirleri aldı.Düzce Belediyesi Beklenen kar yağışı öncesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için İlimizde yaşanacak olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri aldı. Belediyenin Kriz masası ekipleri 7/24 vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda programlı ve periyodik çalışmalar yapacak.Müdürlükler teyakkuzdaEkipler gece saatlerinde ve sabaha karşı şiddetini arttıracak kar yağışı ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapacak. Vatandaşların yoğun kullandığı toplu taşıma duraklarında solüsyon ile müdahale çalışmalarına ağırlık verecek. Veteriner İşleri müdürlüğü evsiz sokak hayvanlarının yemek ve barınma ihtiyaçlarını kar yağışı süresince sıklaştırarak daha hassas bir şekilde yerine getirecek.Beyaz masa alo 153 ve 0380 526 10 53 nolu iletişim hattı 24 saat hizmet verecekDüzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, kar yağışı nedeni ile vatandaşların mağdur olmamaları konusunda tüm birimlerin üzerine düşeni en iyi şekilde yapacağını belirterek, kar yağışı öncesi Düzce'de gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Vatandaşların 7/24 hazır bekleyen karla mücadele ekiplerine Beyaz Masa Alo 153 Ve 0380 526 10 53 numaralı telefonu arayarak ulaşabileceklerini söyledi.