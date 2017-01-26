26.01.2017 13:21:28

Düzce Belediyesi kar imleri teyakkuzda

Düzce Belediyesi yoğun kar yağışına karşı tedbirlerini aldı. Belediyenin başta Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri başta olmak üzere çeşitli birimlerinden oluşan 'Karla Mücadele Ekipleri' olumsuz koşullara müdahale için teyakkuz durumunda tutuluyor.

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Düzce Belediyesi yoğun kar yağışına karşı tedbirlerini aldı. Belediyenin başta Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Ulaşım Hizmetleri başta olmak üzere çeşitli birimlerinden oluşan 'Karla Mücadele Ekipleri' olumsuz koşullara müdahale için teyakkuz durumunda tutuluyor.Kar yağışı ile birlikte ana arterler ve bağlantı yollarında kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. Ulaşım için, Ulaştırma müdürlüğü tarafından seferlerin aksamaması için tedbirler alındı, birçok hatta ek seferler yapıldı. Haftanın ilk günü okulların tatil olmasından yararlanılarak okul bahçeleri kardan temizlendi. Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş kar yağışının yoğun olduğu hafta sonundan beri ekiplerin başına geçerek çalışmaları bizzat koordine etti. Düzce Belediyesi Özel Kalem, Fen, Destek Hizmetleri, Su ve Kanalizasyon, Ulaştırma, Temizlik, Zabıta, İtfaiye müdürlüklerinden karla mücadele için oluşturulan nöbetçi ekipler teyakkuz durumunda tutuluyor.