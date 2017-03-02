02.03.2017 12:02:45

Düzce Belediyesi hastanesi yolunda kaldırım çalışması yapıyor

Düzce Belediyesi Atatürk Devlet Hastanesi çevresinde kaldırım çalışmalarına başladı.

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Düzce Belediyesi Atatürk Devlet Hastanesi çevresinde kaldırım çalışmalarına başladı.Düzce Belediyesi Fen İşlerine Bağlı Ekipler tarafından Atatürk Devlet Hastanesine gidilen cadde üzerinde kaldırım çalışması başlatıldı. Düzce Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre "Hastane yolunda başlattığımız kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız için daha sağlıklı yürüyüş alanı oluşturuyoruz. Hazırladığımız plan ve program çerçevesinde mahallelerde ihtiyaç durumuna göre kaldırım, asfalt, parke ve beton çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir" denildi.