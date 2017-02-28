28.02.2017 14:31:49

Düzce Belediyesi bahar denimi çalışmalarına başladı

Düzce Belediyesi bahar döneminin başlaması ile birlikte alt yapı çalışmalarının hızına hız katıyor. Malzeme eksikliğini gidermek üzere girişimlerde bulunulurken muhtelif mahallelerde çalışmalar devam ediyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Düzce Belediyesi bahar döneminin başlaması ile birlikte alt yapı çalışmalarının hızına hız katıyor. Malzeme eksikliğini gidermek üzere girişimlerde bulunulurken muhtelif mahallelerde çalışmalar devam ediyor.Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde muhtelif mahallelerdeki alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Malzeme temini çalışmalarına hız veren ekipler mahallelerdeki iş ve işlemleri tamamlayarak hazırlanan program çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Asfaltlama çalışmalarının başlaması öncesinde tüm mahallelerdeki çalışmaların tamamlanması için tüm ekipleri ile sokakta olan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tüm şehrin yağmur suyu hatlarının bitirileceğini belirtti.