30.01.2017 11:39:51

Düzce Belediyesi atıl durumdaki Kurugöl'ü turizme kazandırıyor

Düzce Belediyesi tarafından Düzce'nin tabiat parklarından Samandere'nin turizme kazandırılmasının ardından atıl ve harabe durumda bulunan Kurugöl'ün de doğal ve kaynak değerleri için de çalışmalar başlatıldı. Kurugöl'ün ekoturizm ve rekreasyonel görünümü için fizibilite çalışmaları yapılıyor.

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Düzce Belediyesi tarafından Düzce'nin tabiat parklarından Samandere'nin turizme kazandırılmasının ardından atıl ve harabe durumda bulunan Kurugöl'ün de doğal ve kaynak değerleri için de çalışmalar başlatıldı. Kurugöl'ün ekoturizm ve rekreasyonel görünümü için fizibilite çalışmaları yapılıyor.Kurugöl'ün Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından mesire yeri statüsünden çıkarılarak tabiat parkı olarak tescil edilmesiyle birlikte Düzce Belediyesi söz konusu alanın rekreasyonu için harekete geçti. Buna göre, Kurugöl tabiat parkının sahip olduğu geniş orman alanları, flora ve fauna çeşitliliği, görsel ve fiziksel peyzaj değerleri, su kaynağı, Kurugöl Göl Alanı, yamaçları, manzara güzellikleri için planlama yapılacak. Planlamada tabiat Parkı'nın sahip olduğu kaynak değerlerinin, ekolojik dengenin koruma-kullanma dengesi gözetilerek devamlılığının sağlanması amaçlanıyor.Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan fizibilite raporunda şu görüşler yer alıyor: Tabiat Parkı'nın sahip olduğu kaynak değerlerinden olan ekosistemlerin (orman ekosistemi, tatlı su ekosistemi), türlerin ve doğal yaşam alanlarının sürekliliğinin sağlanması ve gelecek nesillere bırakılabilmesi için genel kriterlerin belirlenmesi, alandaki ekosistemleri etkileyen çevre kirliliğinin önlenmesi, alanda öngörülen tüm gelişme ve uygulamalara ilişkin yapılacak plan, proje ve programların çerçevesinin belirlenmesi, doğa dostu uygulamalar ile yöresel ve bölgesel ekonominin desteklenmesi ve yöre halkının kalkınmasına ivme kazandırılması, Kurugöl Tabiat Parkı hakkında yöre insanı ile ziyaretçi bilgilenmesinin ve bilinçlenmesinin sağlanması, Planda önerilen kullanımların doğal yaşam ortamını tanıtıcı, ziyaretçileri bilgilendirici, doğa sevgisini ve doğa koruma bilincini artırıcı nitelikte olması. Kurugöl tabiat parkına ilişkin planlama görselleri de hazırlandı.